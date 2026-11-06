Domenica 8 novembre andrà in onda una nuova puntata di Amici 26. Di seguito vi sveliamo ciò che è accaduto nella registrazione, svolta nella serata del 5 novembre.

Amici 26 puntata 8 novembre, i responsabili artistici

Alla conduzione di Amici, come di consueto, torna Maria De Filippi, che conduce il talent su Canale 5 a partire dalle ore 14:00 circa dell’8 novembre. La puntata, visibile anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity e Witty TV, ha una durata di circa 75 minuti, terminando intorno alle 15:45.

Ad arricchire lo speciale pomeridiano ci sono le performance dei ballerini, dei cantanti e degli atleti che fanno parte della Scuola. Essi sono affiancati dai responsabili artistici, ovvero Ambra Angiolini, Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini per la danza e Samurai Jay, Amadeus e Rudy Zerbi per il canto.

Le classifiche

Come riporta SuperguidaTV, ampio spazio nel format lo hanno avuto le classifiche di canto e di ballo. Gli artisti hanno guadagnato il centro delle scene e hanno realizzato una performance. A giudicare i danzatori presenzia Garrison, in passato per anni nel cast del talent, mentre i voti ai cantanti sono assegnati da Gigi D’Alessio. Al termine di tutte le esibizioni sono formate due classifiche, una di ballo e l’altra di canto. Gli artisti che si posizionano all’ultimo posto finiscono immediatamente in sfida.

Nel canto, la vittoria è andata a Shari e Tiaso a pari merito, mentre Andrea Heroes si è posizionato ultimo e dunque a rischio eliminazione. Insieme a lui, per volere di Zerbi, andrà in sfida nella prossima settimana anche Kashmere. Nel ballo a trionfare è Benedetta, con Lollo ultimo classificato e costretto ad affrontare una sfida immediata giudicata da Marcello Sacchetta.

Amici 26 puntata 8 novembre, ospite Angelina Mango

Durante Amici di domenica 8 novembre, Rudy Zerbi non ha nascosto il proprio disappunto nei confronti dell’allievo Paulo, sia per il comportamento all’interno della Casetta che per il rendimento artistico. Il responsabile artistico, per questo motivo, ha ammesso di valutare una possibile sostituzione. Alex, invece, deve cercare di difendere il proprio banco nella scuola nella disciplina del pattinaggio a rotelle.

Come sempre, il pomeridiano di Amici è arricchito da alcuni ospiti. Nella puntata di domenica 8 novembre, la conduttrice Maria De Filippi accoglie Angelina Mango, vincitrice del talent nel 2023. In studio l’artista canta il suo nuovo singolo dal titolo Vita da adulti e reduce dal successo di Nina canta nei Teatri d’Estate, tour svolto fra luglio e agosto.