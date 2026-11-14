Venerdì 13 novembre Rai 1 ha mandato in onda la finale di The Voice Senior 2026, che si è conclusa con la vittoria di Giovanni Scribano. L’artista ha permesso alla sua coach Arisa di ottenere il primo trionfo nel talent.

The Voice Senior 2026 Giovanni Scribano, chi è il vincitore

Giovanni Scribano, vincitore di The Voice Senior 2026, ha 60 anni ed è originario di Monastier di Treviso, piccolo comune di circa 4 mila abitanti posto in provincia di Treviso. Si è presentato nel talent durante le Blind Auditions proposte il 30 ottobre. In quella occasione aveva raccontato: “Per professione faccio il musicista e il cantante. La passione per la musica è nata quando avevo 12 anni. Mio zio mi ha portato una chitarra, ho iniziato a suonarla e da lì non ho mai smesso. All’inizio ero rockettaro, avevo i capelli lunghi e suonavo i Pink Floyd”.

Il racconto di Scribano aveva proseguito: “La musica mi ha dato tutto e nei momenti più difficili mi ha salvato. Qualche anno fa ho avuto una malattia, le terapie che facevo giornalmente hanno cambiato il mio aspetto, ma alla fine ne sono uscito alla grande. Appena ho rivisto i primi peli che ricrescevano sono andato a suonare davanti a un bel po’ di persone, senza nascondere niente“.

La prima fase della finale

Nella finale di The Voice Senior 2026, condotta da Antonella Clerici e con Fiorella Mannoia, Arisa, Nek e Clementino con Rocco Hunt in qualità di giudici, hanno partecipato dodici concorrenti, ovvero tre per ciascun team. Gli artisti si sono alternati sul palco eseguendo le cover di grandi successi nazionali e internazionali.

Al termine di tutte le performance i quattro concorrenti più votati sono risultati Giovanni Scribano che ha intonato Ricordati di me di Antonello Venditti, Anna Cuomo con I Will Always Love You di Dolly Parton, Sabrina Brodosi con Grande Amore de Il Volo e Cristina Orsi con Think di Aretha Franklin. A loro è stato assegnato lo status di super-finalisti.

The Voice Senior 2026 Giovanni Scribano, la proclamazione

Nella finale di The Voice Senior 2026, la conduttrice ha riaperto il televoto fra i quattro prescelti, che hanno cantato nuovamente. La vittoria è andata a Giovanni Scribano, che ha eseguito Questo piccolo grande amore di Claudio Baglioni ottenendo il 48,13% delle preferenze. Al secondo posto, con il 20,23%, si è classificata Cristina Orsi con Why di Annie Lennox. Terzo posto, con il 17,57% dei voti, per Anna Cuomo, che ha intonato Someone Like You di Adele. Fuori dal podio, infine, Sabrina Brodosi, che con Miserere di Zucchero e Luciano Pavarotti ha ottenuto il 14,07%.

La finale è stata arricchita dalla partecipazione di Loredana Bertè, che ha aperto la serata con un medley di Dedicato, Non sono una signora e Pazza.