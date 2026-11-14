Stasera in TV sabato 14 novembre 2026, Rai 1 propone Ballando con le Stelle, mentre Canale 5 torna con Tu sì que vales. Rai 2 trasmette S.W.A.T. Exiles, Rai 3 sceglie Sapiens – Un solo pianeta e Rete 4 propone The Bourne Legacy. Italia 1 punta sul fantasy Animali fantastici – I crimini di Grindelwald. Su La7 spazio a In altre parole, TV8 trasmette Portogallo-Danimarca e Nove conferma Accordi & disaccordi. Tra i film di Sky Cinema spiccano Challengers, John Wick e Mission: Impossible – The Final Reckoning.
Programmi TV di sabato 14 novembre 2026
- Rai 1, ore 21:30 – Ballando con le Stelle. Milly Carlucci conduce una nuova puntata del dance show, tra coreografie, giudizi della giuria e sfide tra i concorrenti.
- Rai 2, ore 21:20 – S.W.A.T. Exiles. Nell’episodio L’attentato, la Squadra 44 deve proteggere una delegazione boliviana. Alle 22:10 segue Recita pericolosa.
- Rai 3, ore 21:30 – Sapiens – Un solo pianeta. Mario Tozzi torna con il programma di divulgazione dedicato alla storia dell’umanità, alla natura e all’ambiente.
- Rete 4, ore 21:33 – The Bourne Legacy. Jeremy Renner interpreta Aaron Cross, agente segreto che cerca di sopravvivere alla cancellazione di un programma clandestino della CIA.
- Canale 5, ore 21:20 – Tu sì que vales. Nuove esibizioni tra musica, comicità e acrobazie, con Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi in giuria.
- Italia 1, ore 21:29 – Animali fantastici – I crimini di Grindelwald. Newt Scamander torna in azione per contrastare il pericoloso mago oscuro Grindelwald.
- La7, ore 20:35 – In altre parole. Massimo Gramellini racconta i principali avvenimenti della settimana attraverso interviste, cultura e attualità.
- TV8, ore 20:45 – Portogallo-Danimarca. La sfida internazionale valida per la UEFA Nations League.
- Nove, ore 21:30 – Accordi & disaccordi. Luca Sommi e Andrea Scanzi approfondiscono i principali temi politici e sociali.
I film di stasera in TV
Su Rai 4, alle 21:18, va in onda I crimini di Emily, thriller con Aubrey Plaza, protagonista nei panni di una giovane donna coinvolta in attività criminali per affrontare i propri debiti.
Rai Movie, ore 21:10, propone Piedone a Hong Kong, con Bud Spencer, mentre Iris, alle 21:14, trasmette La figlia del generale, thriller investigativo con John Travolta e Madeleine Stowe.
Su 20 Mediaset, ore 21:10, spazio a Prey – La grande caccia, mentre TwentySeven, alle 21:14, propone Jane Eyre, il dramma romantico con Mia Wasikowska e Michael Fassbender.
Cielo, ore 21:20, trasmette Kickboxer – Il nuovo guerriero, con Jean-Claude Van Damme. Su La7Cinema, alle 21:20, appuntamento con 007 – Zona pericolo, interpretato da Timothy Dalton. Italia 2 propone l’horror Halloween Ends.
I film su Sky Cinema sabato 14 novembre 2026
Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Challengers. Luca Guadagnino dirige Zendaya in un dramma sentimentale ambientato nel tennis, tra rivalità sportive e un complicato triangolo amoroso.
Sky Cinema Action, ore 21:00 – Mission: Impossible – The Final Reckoning. Tom Cruise torna nei panni dell’agente Ethan Hunt, impegnato a fermare una minaccia tecnologica globale.
Sky Cinema Collection, ore 21:15 – John Wick. Keanu Reeves interpreta un ex assassino professionista che torna in azione dopo una violenta aggressione.
Sky Cinema Family, ore 21:00 – Wicked – Parte 2. Cynthia Erivo e Ariana Grande tornano nel mondo di Oz per il capitolo conclusivo della storia di Elphaba e Glinda.
Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Ricchi… da morire – Delitti in famiglia. Glen Powell interpreta un giovane deciso a impossessarsi dell’eredità di una famiglia miliardaria.
Sky Cinema Romance, ore 21:00 – La cena perfetta. Una storia di cucina, sentimenti e riscatto, con Salvatore Esposito e Greta Scarano.
Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – It. Horror tratto dal romanzo di Stephen King, con un gruppo di ragazzi terrorizzato da una misteriosa creatura nella cittadina di Derry.
Sky Cinema Drama, ore 21:00 – Il posto dell’anima. Dramma italiano dedicato alla lotta di alcuni operai contro la chiusura della fabbrica nella quale lavorano.