Stasera in TV sabato 14 novembre 2026, Rai 1 propone Ballando con le Stelle, mentre Canale 5 torna con Tu sì que vales. Rai 2 trasmette S.W.A.T. Exiles, Rai 3 sceglie Sapiens – Un solo pianeta e Rete 4 propone The Bourne Legacy. Italia 1 punta sul fantasy Animali fantastici – I crimini di Grindelwald. Su La7 spazio a In altre parole, TV8 trasmette Portogallo-Danimarca e Nove conferma Accordi & disaccordi. Tra i film di Sky Cinema spiccano Challengers, John Wick e Mission: Impossible – The Final Reckoning.

Programmi TV di sabato 14 novembre 2026

Rai 1, ore 21:30 – Ballando con le Stelle. Milly Carlucci conduce una nuova puntata del dance show, tra coreografie, giudizi della giuria e sfide tra i concorrenti.

Milly Carlucci conduce una nuova puntata del dance show, tra coreografie, giudizi della giuria e sfide tra i concorrenti. Rai 2, ore 21:20 – S.W.A.T. Exiles. Nell’episodio L’attentato, la Squadra 44 deve proteggere una delegazione boliviana. Alle 22:10 segue Recita pericolosa.

Nell’episodio L’attentato, la Squadra 44 deve proteggere una delegazione boliviana. Alle 22:10 segue Recita pericolosa. Rai 3, ore 21:30 – Sapiens – Un solo pianeta. Mario Tozzi torna con il programma di divulgazione dedicato alla storia dell’umanità, alla natura e all’ambiente.

Mario Tozzi torna con il programma di divulgazione dedicato alla storia dell’umanità, alla natura e all’ambiente. Rete 4, ore 21:33 – The Bourne Legacy. Jeremy Renner interpreta Aaron Cross, agente segreto che cerca di sopravvivere alla cancellazione di un programma clandestino della CIA.

Jeremy Renner interpreta Aaron Cross, agente segreto che cerca di sopravvivere alla cancellazione di un programma clandestino della CIA. Canale 5, ore 21:20 – Tu sì que vales. Nuove esibizioni tra musica, comicità e acrobazie, con Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi in giuria.

Nuove esibizioni tra musica, comicità e acrobazie, con Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi in giuria. Italia 1, ore 21:29 – Animali fantastici – I crimini di Grindelwald. Newt Scamander torna in azione per contrastare il pericoloso mago oscuro Grindelwald.

Newt Scamander torna in azione per contrastare il pericoloso mago oscuro Grindelwald. La7, ore 20:35 – In altre parole. Massimo Gramellini racconta i principali avvenimenti della settimana attraverso interviste, cultura e attualità.

Massimo Gramellini racconta i principali avvenimenti della settimana attraverso interviste, cultura e attualità. TV8, ore 20:45 – Portogallo-Danimarca. La sfida internazionale valida per la UEFA Nations League.

La sfida internazionale valida per la UEFA Nations League. Nove, ore 21:30 – Accordi & disaccordi. Luca Sommi e Andrea Scanzi approfondiscono i principali temi politici e sociali.

I film di stasera in TV

Su Rai 4, alle 21:18, va in onda I crimini di Emily, thriller con Aubrey Plaza, protagonista nei panni di una giovane donna coinvolta in attività criminali per affrontare i propri debiti.

Rai Movie, ore 21:10, propone Piedone a Hong Kong, con Bud Spencer, mentre Iris, alle 21:14, trasmette La figlia del generale, thriller investigativo con John Travolta e Madeleine Stowe.

Su 20 Mediaset, ore 21:10, spazio a Prey – La grande caccia, mentre TwentySeven, alle 21:14, propone Jane Eyre, il dramma romantico con Mia Wasikowska e Michael Fassbender.

Cielo, ore 21:20, trasmette Kickboxer – Il nuovo guerriero, con Jean-Claude Van Damme. Su La7Cinema, alle 21:20, appuntamento con 007 – Zona pericolo, interpretato da Timothy Dalton. Italia 2 propone l’horror Halloween Ends.

I film su Sky Cinema sabato 14 novembre 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Challengers. Luca Guadagnino dirige Zendaya in un dramma sentimentale ambientato nel tennis, tra rivalità sportive e un complicato triangolo amoroso.

Sky Cinema Action, ore 21:00 – Mission: Impossible – The Final Reckoning. Tom Cruise torna nei panni dell’agente Ethan Hunt, impegnato a fermare una minaccia tecnologica globale.

Sky Cinema Collection, ore 21:15 – John Wick. Keanu Reeves interpreta un ex assassino professionista che torna in azione dopo una violenta aggressione.

Sky Cinema Family, ore 21:00 – Wicked – Parte 2. Cynthia Erivo e Ariana Grande tornano nel mondo di Oz per il capitolo conclusivo della storia di Elphaba e Glinda.

Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Ricchi… da morire – Delitti in famiglia. Glen Powell interpreta un giovane deciso a impossessarsi dell’eredità di una famiglia miliardaria.

Sky Cinema Romance, ore 21:00 – La cena perfetta. Una storia di cucina, sentimenti e riscatto, con Salvatore Esposito e Greta Scarano.

Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – It. Horror tratto dal romanzo di Stephen King, con un gruppo di ragazzi terrorizzato da una misteriosa creatura nella cittadina di Derry.

Sky Cinema Drama, ore 21:00 – Il posto dell’anima. Dramma italiano dedicato alla lotta di alcuni operai contro la chiusura della fabbrica nella quale lavorano.