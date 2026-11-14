Sabato 14 novembre, in diretta su Rai 1, va in onda la settima puntata di Ballando con le stelle 2026. La trasmissione, al via alle ore 21:25 circa, è guidata da Milly Carlucci. Al suo fianco torna, come sempre, Simone Di Pasquale nel ruolo di inviato nella Sala delle Stelle. Durante lo show si alternano, in pista, le seguenti coppie:

Aurora Ramazzotti con Nikita Perotti;

Alessandro Matri con Giada Lini;

Noemi Bocchi con Giovanni Pernice;

Jimmy Ghione con Anastasia Kuzmina;

Riccardo Rossi con Elisa Terrasi;

Anna Safroncik con Leonardo Lini;

Manuela Moreno con Carlo Aloia;

Monica Guerritore con Luca Urso;

Alberto Ravagnani con Erica Martinelli;

Andy Dìaz Hernandez con Gioia Giovanatti;

Ornella Muti con Pasquale La Rocca.

Ad assegnare i voti alle esibizioni, nella diretta della settima puntata di Ballando con le stelle 2026, c’è la giuria formata da Carolyn Smith, Alberto Matano, Ivan Zazzaroni, Barbara D’Urso e Guillermo Mariotto. A bordopista, per assegnare il Tesoretto, ci sono Simona Ventura, Francesca Fialdini e Rossella Erra. Insieme a loro ci sono i Tribuni del Popolo Matteo Addino e Sara Di Vaira. In qualità di Ballerini per una notte c’è, in primis, Chiara Pellacani, vincitrice in estate di cinque medaglie d’oro nei tuffi agli Europei. In studio, poi, ci sono gli attori Marco Bocci e Antonia Desplat, protagonisti della fiction 177 giorni. Il rapimento di Farouk al via su Rai 1 il 16 novembre.

Ballando con le stelle 2026 diretta settima puntata, inizia la serata

Milly Carlucci dà il via alla diretta della settima puntata di Ballando con le stelle 2026. Dopo le presentazioni del caso si parte con la gara: scendono in pista Anna Safroncik-Leonardo Lini. Propongono un charleston con una coreografia decisamente simpatica. “Passi fatti molto bene” per Zazzaroni, la loro “miglior esibizione fatta fino ad ora” per Smith. Ottengono 46 punti.