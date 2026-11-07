Sabato 7 novembre, su Rai 1, è andata in onda la sesta puntata di Ballando con le stelle 2026, proposta in diretta dalle ore 21:25 circa. Al timone del format torna Milly Carlucci, affiancata da Simone Di Pasquale nel ruolo di inviato nella Sala delle Stelle.

Nella diretta della sesta puntata di Ballando con le stelle 2026 si esibiscono gli artisti ancora in gara, ovvero:

Aurora Ramazzotti con Nikita Perotti;

Alessandro Matri con Giada Lini;

Noemi Bocchi con Giovanni Pernice;

Jimmy Ghione con Anastasia Kuzmina;

Riccardo Rossi con Elisa Terrasi;

Anna Safroncik con Leonardo Lini;

Manuela Moreno con Carlo Aloia;

Monica Guerritore con Luca Urso;

Alberto Ravagnani con Erica Martinelli;

Andy Dìaz Hernandez con Gioia Giovanatti;

Ornella Muti con Pasquale La Rocca.

A giudicare le performance ci sono Carolyn Smith, Barbara D’Urso, Alberto Matano, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto. A bordo pista, per commentare ciò che avviene, ci sono Simona Ventura e Francesca Fialdini, che insieme a Rossella Erra devono dividere il tesoretto. Per commentare le performance, inoltre, ci sono i Tribuni del Popolo Sara Di Vaira e Matteo Addino. In qualità di Ballerini per una notte ci sono Leonardo Pieraccioni e Tosca D’Aquino.

Ballando con le stelle 2026 diretta sesta puntata, i saluti di Milly Carlucci

Prende il via la sesta puntata di Ballando con le stelle 2026. Milly Carlucci interviene sul caso Ravagnani: “Ringrazio questo cast perché si è formata una famiglia. I concorrenti si fidano di noi quando ci raccontano di sé stessi e il racconto delle loro storie ha consentito al programma di crescere. Ognuno sa che il racconto è personale e libero, nel rispetto dei loro confini e dei loro limiti. In un clima di grande fiducia e accoglienza, quando un membro di una famiglia viene aggredito è come se tutti venissero aggrediti. Noi continuiamo su questa questa strada del rispetto”.

Si parte con la gara: scendono in pista Riccardo Rossi con Elisa Terrasi. Realizzano un paso-doble. I giudici apprezzano: per Mariotto è durato “troppo poco“. Ottengono 37 punti. Continuano Manuela Moreno con Carlo Aloia. Propongono un valzer viennese che è piaciuto a tutti: “piacevolissimo” per Zazzaroni, “leggero come una nuvola” per Smith. 40 punti per loro.

Terza coppia in gara è Monica Guerritore e Luca Urso. Ballano una salsa che, ancora una volta, convince la giuria, al punto da ricevere ben 48 punti con tutti 10 tranne l’8 di Smith. È la volta di Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina. La coppia, settimana scorsa, è finita al ballottaggio eliminatorio. Propongono un tango argentino. L’ex inviato di Striscia la Notizia, alla fine del ballo, scoppia a piangere. Zazzaroni: “Bravissima Anastasia perché hai impedito a lui di fare troppi danni“. Ottengono 34 punti.

La diretta del 7 novembre di Ballando con le stelle 2026 va avanti con Tosca D’Aquino e Leonardo Pieraccioni, i Ballerini per una notte di oggi. Realizzano un flamenco.

Alberto Ravagnani con Erica Martinelli

A Ballando con le stelle 2026 arrivano Alberto Ravagnani-Erica Martinelli. Eseguono una samba che ottiene una standing ovation dal pubblico. Il concorrente ammette: “Si è trattata di una settimana intensa, all’inizio non stavo bene, sono stato invitato in diversi format ma ho rifiutato perché non mi sento a mio agio con ciò che è accaduto. Prima di andare in diretta ero già turbato per alcune cose che erano successe in camerino, alcune parole che non mi hanno permesso di essere a mio agio davanti alle telecamere“. Mariotto afferma: “Io ero in Arabia Saudita quando è successo, ma hai testimoniato la frase del Porgi l’altra guancia e per me hai già vinto“. Zazzaroni: “Io ero in Italia ma mi sembrava di essere in Arabia Saudita“. Parlando di ballo, Zazzaroni non è tanto convinto, mentre Smith è entusiasta. D’Urso: “Complimenti per il sangue freddo avuto, il ballo mi è piaciuto“. La coppia riceve 38 punti.

È la volta di Noemi Bocchi-Giovanni Pernice. Ballano una salsa. I concorrenti sono definiti “bravissimi” da D’Urso e Matano. 45 punti per i due. Si prosegue con Ornella Muti-Pasquale La Rocca. Anche loro eseguono una samba. Dopo 38 secondi, però, la performance si interrompe: lei, infatti, ha un dolore a una spalla da diverse settimane, acuito da una caduta avvenuta nelle scorse ore.

D’Urso polemizza: “Avevi detto che non avresti parlato della giuria e ho provato ad accogliere questa richiesta. Quello che avrei voluto fare oggi era invitarti a uscire dal tuo racconto di donna fragile, perché so che quando vuoi sai tirare fuori altri lati di te, sai ferire con le parole“. Un commento “superfluo” per La Rocca, ma D’Urso non ci sta: “Di te si è parlato tanto, io sto parlando con la concorrente“. Ventura invita la giudice a non parlare di sé. La giuria, nella speranza di poter rivedere l’attrice in pista, assegna alla coppia 30 punti.

Ballando con le stelle 2026 diretta sesta puntata, Alessandro Matri e Giada Lini

A Ballando con le stelle 2026 tocca ad Alessandro Matri con Giada Lini con la rumba. “Bene” per Zazzaroni e anche gli altri giudici si dicono d’accordo. Per loro 46 punti. Scendono in pista Andy Dìaz Hernandez con Gioia Giovanatti con un valzer. Matano è critico: “Credo possiate fare meglio“. Ricevono 36 punti.

Continuano Aurora Ramazzotti-Nikita Perotti. Firmano una rumba. “Performance precisa” per Zazzaroni. Alla concorrente sono assegnati 44 punti. Ultima coppia a scendere in pista è Anna Safroncik con Leonardo Lini. Realizzano un valzer da 47 punti.

È tempo di Tesoretti. Fialdini dà 20 punti a Ghione-Kuzmina, Ventura assegna il bonus a Moreno-Aloia. I restanti 20 punti, infine, vengono assegnati da Erra a Rossi-Terrasi. La conduttrice, poi, comunica i risultati. La vittoria della puntata va a Noemi Bocchi-Giovanni Pernice. Il ballottaggio eliminatorio, invece, è fra Jimmy Ghione-Anastasia Kuzmina e Andy Diaz-Gioia Giovanatti. Le due coppie si esibiscono nuovamente: gli eliminati sono Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina. Il Tribuno del Popolo Matteo Addino, tuttavia, decide di usare la Wild Card r salvarli e, quindi, non c’è alcun eliminato.