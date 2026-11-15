Stasera in TV domenica 15 novembre 2026, Rai 1 trasmette Belgio-Italia, incontro decisivo di UEFA Nations League. Canale 5 propone Racconto di una notte, Rai 2 torna con The Rookie e Rai 3 dedica la serata alle inchieste di Report. Italia 1 sceglie Le Iene presentano: Inside, Rete 4 conferma Fuori dal coro e Nove propone Che tempo che fa. Su TV8 spazio alla commedia Mia moglie per finta, mentre Sky Cinema Uno trasmette I tre moschettieri – Milady.
Programmi TV di domenica 15 novembre 2026
- Rai 1, ore 20:30 – Belgio-Italia. In diretta dallo stadio Re Baldovino di Bruxelles, gli Azzurri affrontano il Belgio nell’ultima giornata del girone di UEFA Nations League 2026/2027.
- Rai 2, ore 21:00 – The Rookie. Due episodi dell’ottava stagione: Sopravvivere alla strada e Tempo scaduto. Nolan e Celina affrontano nuovi casi di polizia a Los Angeles.
- Rai 3, ore 21:00 – Report. La trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci approfondisce il futuro di Gaza, i progetti di ricostruzione e gli interessi economici e geopolitici.
- Rete 4, ore 21:33 – Fuori dal coro. Mario Giordano torna con inchieste e approfondimenti dedicati alla politica, all’economia e alla cronaca.
- Canale 5, ore 21:21 – Racconto di una notte. Mahir continua le proprie indagini nonostante la proposta di Asaf. Intanto Canfeza viene ricoverata d’urgenza e un messaggio anonimo minaccia Mahir.
- Italia 1, ore 21:13 – Le Iene presentano: Inside. Luigi Pelazza racconta il mondo delle droghe attraverso testimonianze, inchieste e reportage.
- La7, ore 20:35 – In onda. Luca Telese e Marianna Aprile approfondiscono l’attualità. Alle 21:50 segue House of Trump.
- TV8, ore 21:40 – Mia moglie per finta. Commedia romantica con Adam Sandler e Jennifer Aniston: un chirurgo convince la propria assistente a fingersi sua moglie.
- Nove, ore 20:00 – Che tempo che fa. Fabio Fazio e Luciana Littizzetto tornano con ospiti, interviste, attualità e intrattenimento.
I film di stasera in TV
Rai 4, ore 21:20 – Breakdown – La trappola. Thriller con Kurt Russell: durante un viaggio nel deserto, una donna scompare misteriosamente dopo aver accettato un passaggio.
Rai Movie, ore 21:10 – Phenomenon. John Travolta interpreta un uomo che acquisisce capacità mentali straordinarie dopo un misterioso evento.
20 Mediaset, ore 21:10 – Greenland. Gerard Butler cerca di salvare la famiglia mentre una cometa minaccia di distruggere la Terra.
Iris, ore 21:14 – Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo. Harrison Ford torna nei panni dell’archeologo, impegnato in un’avventura ambientata durante la Guerra fredda.
Rai 5, ore 21:20 – Senso. Il capolavoro di Luchino Visconti racconta una passione tormentata nell’Italia risorgimentale.
Cielo, ore 21:20 – Kill Bill – Volume 1. Uma Thurman interpreta una donna decisa a vendicarsi di coloro che hanno tentato di ucciderla.
Cine34, ore 21:00 – Se son rose. Leonardo Pieraccioni interpreta un uomo che, dopo un messaggio inviato dalla figlia, ritrova alcune ex fidanzate.
I film su Sky Cinema domenica 15 novembre 2026
Sky Cinema Uno, ore 21:15 – I tre moschettieri – Milady. D’Artagnan cerca di salvare Constance, mentre nuovi intrighi coinvolgono i moschettieri e Milady de Winter.
Sky Cinema Action, ore 21:00 – The Beekeeper. Jason Statham interpreta un ex agente segreto deciso a vendicare una persona vittima di una truffa.
Sky Cinema Collection, ore 21:15 – John Wick – Capitolo 2. Keanu Reeves torna nei panni del leggendario assassino, costretto ad affrontare una nuova missione.
Sky Cinema Family, ore 21:00 – Transformers – La vendetta del caduto. Sam Witwicky viene coinvolto in una nuova battaglia tra Autobots e Decepticons.
Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – Assassinio sul Nilo. Hercule Poirot indaga su un omicidio avvenuto durante una crociera in Egitto.
Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Come può uno scoglio. Pio e Amedeo protagonisti di una commedia sull’amicizia e sulle seconde possibilità.
Sky Cinema Romance, ore 21:00 – What’s Love? Una documentarista esplora le differenze tra amore romantico e matrimonio combinato.
Sky Cinema Drama, ore 21:00 – Per niente al mondo. Un uomo vede sconvolta la propria esistenza da un’accusa che mette in pericolo il suo futuro.
Sky Cinema Uno +24, ore 21:15 – Challengers. Zendaya protagonista del film di Luca Guadagnino che intreccia tennis, rivalità e sentimenti.