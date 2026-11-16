Lunedì 16 novembre debutta, su TV8, la novità Italia per Due. Si tratta di un nuovo travel show condotto dai coniugi Fabio Caressa e Benedetta Parodi.

Italia per Due, venti puntate proposte per quattro settimane

Italia per Due è una realizzazione originale della società Banijay Italia e rappresenta il primo format della televisione generalista ad essere condotto insieme da Benedetta Parodi e Fabio Caressa, già protagonisti su Netflix con il reality L’Amore è cieco.

Sono venti le puntate previste nella prima edizione di Italia per Due, ognuna delle quali ha una durata di circa un’ora. Gli appuntamenti partono alle 20:30 e sono inseriti nei palinsesti di TV8 dal lunedì al venerdì.

Prossimamente la trasmissione sbarcherà anche sull’emittente a pagamento Sky e, in streaming, su Now TV.

Il regolamento

In ogni puntata di Italia per Due i conduttori, a bordo di una macchina, viaggiano per il nostro paese e raggiungono una determinata località. Una volta qui incontrano tre local, appassionati e grandi conoscitori del territorio, che propongono ai presentatori altrettante esperienze. Caressa e Parodi si ritrovano coinvolti in attività molto diverse fra loro, da quelle più adrenaliniche ad altre legate alle tradizioni e agli usi e costumi delle città visitate.

Al termine delle tappe, i conduttori risalgono in macchina, pronti a rimettersi in viaggio verso la nuova destinazione. È questo il momento che dà a loro l’opportunità di commentare quel che è avvenuto e di assegnare dei voti alle esperienze affrontate. Il local che ha proposto l’attività capace di ottenere il punteggio complessivo più alto diventa il vincitore della serata.

Sono numerose le città analizzate durante il format. Fra le altre, le telecamere raggiungono Matera, Napoli, Reggio Calabria, Genova, Bergamo, Firenze, Como e Bari.

Italia per Due, la prima puntata a Palermo

In occasione della prima puntata di Italia per Due, in onda il 16 novembre, i conduttori raggiungono Palermo, dove si dilettano fra danze tipiche e degustazioni culinarie. Nell’appuntamento del martedì ci si sposta nei territori suggestivi della Valtellina mentre il mercoledì i due presentatori visitano Bari, dove ad attenderli trovano dei local che hanno pensato, per loro, a delle attività con un alto tasso emotivo.

Nella quarta puntata, in onda giovedì 19 novembre, Fabio Caressa e Benedetta Parodi tornano nel nord del nostro paese, andando alla scoperta di Milano. Venerdì 20 novembre, per chiudere la prima settimana di programmazione, è proposto un focus sulla città di Bologna.