Lunedì 16 novembre, dalle ore 21:20, Rai 2 propone Innamorato perso di Enrico Brignano. Si tratta dalla trasposizione televisiva dello spettacolo teatrale che il comico ha portato in giro per il nostro paese a partire dal 2018.

Enrico Brignano Innamorato perso, sul palco Flora Canto

Con Innamorato perso torna protagonista sul piccolo schermo Enrico Brignano. La Rai aveva già deciso di puntare sul comico poche settimane fa, il 26 settembre scorso, quando su Rai 1 era andato in onda lo spettacolo Bello di mamma…Rai, che aveva divertito poco più di 2 milioni e 100 mila spettatori con una share del 16,7%.

Innamorato perso è un one man show nel quale Enrico Brignano analizza, con il suo consueto stile ironico, tutte le fasi dell’innamoramento. Sul palco, insieme al padrone di casa, è presente un corpo di ballo e, soprattutto, la comica e attrice Flora Canto, che con Brignano fa coppia anche nella vita. I due, infatti, si sono fidanzati nel 2014 e dal 2022 sono diventati ufficialmente marito e moglie.

L’amore che fa vedere il mondo da un’altra prospettiva

Nelle circa due ore di show, che il pubblico ha la possibilità di seguire anche in diretta streaming e on demand mediante l’applicazione RaiPlay, il protagonista Enrico Brignano analizza, in primis, le sensazioni che ogni persona ha provato non appena si è innamorato. Dalle mani che sudano fino alle ginocchia che tremano, il comico, nel corso di Innamorato perso, mediante monologhi e imitazioni propone un focus sulle dinamiche tipiche che si manifestano ogni qualvolta si inizia una relazione sentimentale.

Tale tema, durante la commedia teatrale, si unisce a quello dell’eterna giovinezza. Il comico, infatti, racconta come una persona sia in grado, anche all’età di 50 anni, di ritrovare energia, speranza nell’amore e voglia di affrontare con il giusto spirito la vita.

Enrico Brignano Innamorato perso, la magia del diventare genitori

Enrico Brignano, in Innamorato perso, parla dell’amore in ogni sua sfaccettatura, compresa quella per i figli. Il protagonista, nello spettacolo, racconta l’emozione che ha provato nel momento in cui è diventato padre. Un’emozione, quella della paternità, che ha coinvolto ogni sfera della sua esistenza e che ha cambiato per sempre il suo modo di vedere la vita.

Come detto, Innamorato perso è uno spettacolo teatrale che Brignano ha lanciato nel dicembre del 2018. Dopo un’anteprima nazionale svolta a Foligno, la tournée è partita al Palazzo dello Sport di Roma. Nel corso del 2019 il comico si è esibito in varie altre città italiane, come Napoli, Bari, Bologna e Milano.