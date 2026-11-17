Lunedì 16 novembre, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Lo show, condotto da Ilary Blasi con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici come opinioniste, ha avuto due eliminazioni.

Grande Fratello Vip 16 novembre, lo scontro Tavassi-Marini

Al GF Vip del 16 novembre ha avuto ampio spazio lo scontro fra Guendalina Tavassi e Valeria Marini. Quest’ultima, nel faccia a faccia, ha accusato la prima di aver detto delle parole decisamente offensive, ma la conduttrice ha chiarito che, dalle immagini visionate dalla redazione, è impossibile stabilire ciò che è stato effettivamente pronunciato. Poco dopo, la showgirl sarda ha avuto un duro sfogo e ha palesato, per l’ennesima volta, la voglia di abbandonare il programma:, affermando: “Sono stanca“.

Nella trasmissione, Andreas e Marina hanno parlato del loro rapporto, cresciuto nelle ultime settimane e diventato molto stretto, al punto che Veronica Peparini, moglie del ballerino, non ha nascosto una certa gelosia, affermando: “Marina è una grande giocatrice“.

Due nuove eliminazioni

Al GF Vip del 16 novembre la conduttrice ha letto l’esito del televoto. La concorrente meno votata, e dunque eliminata definitivamente dalla trasmissione, è Megan Ria, votata dal 12,01% del pubblico. Il preferito, con il 39,21%, è Andreas, poi c’è Federica al 36,49%. Segue Varsi con il 12,09%.

I sei concorrenti ancora in gioco, quindi eccezion fatta per le tre finaliste Marina, Giulia e Guendalina, si sono divisi in due stanze. Da una parte Federica, Andreas e Valeria, dall’altra Varsi, Piera e Roncaccia. Ogni gruppo ha dovuto individuare una persona da mandare al televoto flash per l’eliminazione: i prescelti sono Morello e Varsi. I due nominati hanno dovuto pescare casualmente un piramidale: Varsi ha pescato quello con la base d’oro e, dunque, ha avuto la possibilità di indicare una terza persona da mandare in nomination. La scelta è ricaduta su Valeria Marini.

Pochi minuti dopo, in studio, la conduttrice ha letto l’esito: la meno votata, con il 12,61%, è Valeria Marini, che ha accolto con gioia l’eliminazione. La preferita, con il 59,27%, è Morello, seguita da Varsi al 28,12%.

Grande Fratello Vip 16 novembre, le nomination

La diretta del Grande Fratello Vip del 16 novembre è terminata con le nomination. I concorrenti hanno deciso di sottoporre al giudizio del pubblico Alessandro Varsi e Federica Morello. Quest’ultima, essendo la preferita nel televoto flash, ha potuto indicare un concorrente da mandare direttamente al televoto. Dopo pochi secondi di riflessione ha scelto di punire Piera Meloni. Il meno votato fra i tre, nel prossimo appuntamento, è definitivamente eliminato.