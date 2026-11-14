Grande Fratello Vip riassunto puntata 13 novembre terza finalista

Venerdì 13 novembre è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip e di seguito trovate il riassunto di quanto accaduto. Alla conduzione del reality di Canale 5 ha presenziato Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Cesara Buonamici.

Grande Fratello Vip riassunto puntata 13 novembre, tutti contro Federica Morello

La puntata del Grande Fratello Vip del 13 novembre è partita con un tutti contro Federica Morello. La concorrente, infatti, è finita al centro delle critiche della Casa, soprattutto di Guendalina, Marina e Giulia. Morello ha affermato di sentirsi continuamente sotto attacco, ma Tavassi e La Rosa hanno negato e hanno evidenziato come la concorrente, secondo il loro parere, tenda a fare la vittima. Sia Lucarelli che Buonamici hanno speso parole di approvazione per Morello, che ha potuto contare anche sul sostegno di Valeria Marini e che ha ricevuto la visita a sorpresa della mamma.

A seguire, nella diretta, si è parlato di quanto accaduto nel GFVip Bistrot. I concorrenti, negli scorsi giorni, hanno dovuto cucinare per le opinioniste e gli ex inquilini e a fare da capo-chef ha partecipato Alex Belli, che ha avuto un duro scontro con Roncaccia. I due, nell’appuntamento, hanno avuto modo di confrontarsi, ma ognuno è rimasto della propria posizione.

Danto contro Meghan

Al Grande Fratello Vip del 13 novembre si è parlato del rapporto oramai naufragato fra Danto e Meghan. Lui, infatti, si è molto arrabbiato per la nomination subita dalla ragazza, al punto da affermare di essersi sentito tradito da quella che considerava un’amica. Danto ha persino ipotizzato che la ballerina si sia avvicinata a Varsi solamente per strategia.

Nella diretta Ilary Blasi ha comunicato l’esito del televoto. Il concorrente meno votato, con il 21,14% dei voti, è risultato essere Danto, che ha dunque dovuto abbandonare la Casa. Salvi Andreas con il 33,86%, Varsi al 22,83% e Giulia al 22,17%.

Grande Fratello Vip riassunto puntata 13 novembre, la proclamazione della terza finalista

Gli otto concorrenti, nel Grande Fratello Vip del 13 novembre, sono stati divisi a coppie. Marina e Guendalina hanno avviato una catena di scelte che ha portato Giulia, Valeria, Megan e Piera a contendersi il titolo di terza finalista. Un privilegio, questo, che è andato a Provvedi con il 40,56% delle preferenze, seguita da Marini al 34,3%, Piera al 20,87% e da Megan al 4,27%.

Un blocco della diretta è stato dedicato allo scontro generazionale fra i giovani e gli over, oramai sempre più evidente. L’argomento ha riacceso le tensioni fra Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli: la conduttrice, infatti, ha accusato l’opinionista di “difendere troppo i giovani“. La serata è giunta al termine con le nomination: al televoto sono finiti Andreas, Varsi e Megan, ai quali si è unita Morello scelta direttamente dalla terza finalista Giulia. Il concorrente meno votato sarà eliminato nella prossima puntata.