Martedì 17 novembre, su Real Time, va in onda Primo Appuntamento. La nuova puntata del dating show è trasmessa dalle ore 21:25 circa.

Primo Appuntamento 17 novembre, Sara e Simone

A Primo Appuntamento del 17 novembre c’è Sara. Ha 34 anni, fa l’infermiera e vive all’Isola d’Elba, anche se è originaria di Livorno. Si definisce una ragazza “un po’ matta, riservata ma esuberante, estroversa ma anche introversa“. In passato ha fatto la cantante lirica ed è una passione che ha sin da quando era una bambina. Ha avuto due storie d’amore molto importanti.

Cena con Simone, 37enne di Pisa. Ha lavorato per anni in un’impresa funebre, per poi cambiare vita e diventare un verniciatore. Ammette: “Non sto mai fermo, mi piace fare i lavoretti e nel tempo libero ho due hobby, ovvero la pesca e il crossfit“.

La storia di Roberto

Durante Primo Appuntamento del 17 novembre partecipa Nicola. Ha 39 anni, è originario della Basilicata ed è laureato in Scienze Motorie. Attualmente lavora come insegnante di educazione fisica nella scuola primaria. Ha la passione per i motori e racconta: “Sono single da circa 4 anni, in passato ho avuto storie importanti ma ultimamente non riesco più ad avere una frequentazione più lunga di qualche settimana”. Passa la serata con Marika. Ha 31 anni, è di Cosenza e lavora come maestra: “Si tratta di un lavoro che amo molto, fa uscire il mio lato dolce. In un primo momento posso sembrare algida, ma dietro la corazza si nasconde un animo dolce“. È single da 5 anni: “Ho perso il conto dei primi appuntamenti avuti negli ultimi anni, mi sono capitate situazioni varie e oggi cerco l’amore“.

Nel corso della puntata c’è Roberto. Ha 63 anni, è di Roma e ha una impresa edile. La sua grande passione è il ballo, che definisce “energia pura”. Ammette: “L’amore è una grande favola, è difficile da arrivarci ma credo ne valga sempre la pena provarci. Sono romantico, mi piace vedere l’altra persona felice. Io sono una persona attiva, quando non faccio nulla mi spengo“. Ha alle spalle un lungo matrimonio, che è finito dopo aver scoperto che nella relazione c’era, da anni, un’altra persona. Incontra Silvia, 61enne di Roma. Si definisce una persona “allegra”, con la passione per i viaggi, il divertimento e le uscite con le amiche. Anche lei ama il ballo: “Mi fa stare bene, mi rianima“. È single da 2 anni.

Primo Appuntamento 17 novembre, Alessia e Francesco

Infine, a Primo Appuntamento ci sono Alessia e Francesco. Lei ha 30, è della provincia di Brescia e lavora in un supermercato. Afferma: “Avere sempre il sorriso e pazienza sono le mie qualità. Affronto la vita con gioia, sono indipendente in tutto e vivo da sola“. Da circa 2 anni e mezzo è single: “Secondo me sono molto intraprendente e questo potrebbe spaventare“. Lui, invece, di anni ne ha 34, è di Brescia e lavora come direttore di un supermercato. Ama sempre “ridere e divertirsi“, ma si definisce anche molto “ambizioso”.