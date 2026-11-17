A ventiquattro ore dal debutto, martedì 17 novembre va in onda la seconda puntata di 177 giorni Il rapimento di Farouk. La fiction è proposto dalle ore 21:30 circa su Rai 1.

177 giorni Il rapimento di Farouk seconda puntata, regista e dove è girata

Le società che hanno lavorato alla realizzazione del titolo, che ha esordito su Rai 1 il 16 novembre, sono Rai Fiction e Bim Produzione. La regia è di Carlo Carlei, mentre la sceneggiatura è firmata da Antonio Manca, Vincenzo Marra e Lea Tafuri. La storia è tratta dal libro Mio figlio Farouk. Anatomia di un rapimento e racconta un fatto realmente accaduto. Al centro della trama, infatti, c’è il sequestro del piccolo Farouk Kassam, avvenuto in Costa Smeralda il 15 gennaio 1992.

Le riprese della fiction si sono svolte in diverse località della Campania e della Sardegna. In totale il progetto seriale è formato da tre puntate: per vedere l’ultima il pubblico dovrà attendere fino al prossimo lunedì 23 novembre. Oltre che nel prime time di Rai 1 è possibile seguire gli appuntamenti anche in streaming e on demand su RaiPlay.

177 giorni Il rapimento di Farouk seconda puntata, la trama

Durante 177 giorni Il rapimento di Farouk, la famiglia del piccolo si divide: Marion si allontana dalla Sardegna per proteggere sé stessa e la figlia Nour. Fateh, al contrario, sceglie finalmente di iniziare a collaborare con le forze dell’ordine. Nonostante gli sforzi degli investigatori, per la famiglia Kassam continuano a essere giornate cariche di tensione, scandite da false segnalazioni, momenti di sconforto e colpi di scena.

Spoiler finale

Durante la seconda puntata della serie tv, l’attenzione dell’opinione pubblica sulla vicenda si fa ancora più forte dopo la pubblicazione di una lettera di Farouk. Ciò rischia di aumentare la tensione già presente fra il mondo dei media e la famiglia Kassam, sempre più angosciata per le sordi del bambino. Investigatori e giornalisti lavorano insieme per cercare di risolvere l’enigma e Marion, disperata, sceglie di rivolgere un accorato appello all’intera popolazione sarda.

177 giorni Il rapimento di Farouk seconda puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati in 177 giorni Il rapimento di Farouk, fiction la cui seconda puntata è in onda su Rai 1 il 17 novembre e in streaming e on demand su RaiPlay.