Mercoledì 18 novembre, su Real Time, va in onda la seconda puntata de L’Atelier delle cerimonie. Il format, come di consueto, è proposto in prima serata, dalle ore 21:30 circa.

L’Atelier delle cerimonie seconda puntata, gli appuntamenti visibili anche in streaming su Discovery+

L’Atelier delle cerimonie ha debuttato sette giorni fa, mercoledì 11 novembre, nella collocazione della prima serata di Real Time. In quella occasione erano andati in onda i primi due appuntamenti, ognuno dei quali aveva una durata di circa un’ora.

Oggi, salvo improvvise modifiche alla programmazione tv della rete, andrà in onda una sola puntata, presente nei palinsesti fino alle 22:30 circa. Oltre che in televisione è possibile seguire l’appuntamento anche in streaming e on demand mediante l’applicazione Discovery+, dove vengono messi a disposizione subito dopo la fine della messa in onda sul piccolo schermo.

L’Atelier Vanitas fa da cornice allo show

Anche nella seconda puntata de L’Atelier delle cerimonie lo show è ambientato a Napoli, presso l’Atelier Vanitas. Si tratta di un negozio che è una vera e propria istituzione nel campo degli abiti da sposa e non solo, situato in un palazzo signorile posto nel cuore della città.

A fare gli onori di casa torna Mariarosaria Cacciapuoti, regina dell’atelier nonché designer di abiti. Quest’ultima può contare, ogni settimana, sull’aiuto prezioso dei suoi collaboratori, a partire dal marito Anthony, con il quale condivide la vita e il lavoro da 25 anni. All’interno del punto vendita, inoltre, lavorano anche Lucrezia, loro figlia, e Christian, il sarto dell’atelier e fidato collaboratore.

L’Atelier delle cerimonie seconda puntata, le protagoniste

Al centro della seconda puntata de L’Atelier delle cerimonie ci sono le storie di quattro clienti. Esse giungono nell’Atelier Vanitas insieme ai parenti e amici per cercare l’abito dei sogni per la loro cerimonia. Dopo aver raccontato le loro storie, le protagoniste affrontano un lungo percorso fatto di prove, ripensamenti e modifiche agli abiti, fino all’acquisto dell’abito dei sogni.

Nella seconda puntata de L’Atelier delle cerimonie partecipa, in primis, Anna. Quest’ultima arriva nel punto vendita con un obiettivo: riuscire a trovare il vestito da indossare nel giorno del suo 18esimo compleanno. A seguire, Mariarosaria, Lucrezia e il resto del team accolgono Tina, che spera di riuscire a individuare l’abito da sposa ideale per il tanto atteso matrimonio. Infine ci sono Anna e Rosy, entrambe alla ricerca del giusto vestito da indossare in occasione della prima comunione.