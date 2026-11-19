Selma è la vincitrice di Tale e Quale Show 2026. L’artista ha ottenuto la vittoria nel corso della finale svolta ieri, mercoledì 18 novembre, in prima serata su Rai 1 e condotta da Carlo Conti.

Tale e Quale Show 2026 vincitrice Selma, decisiva l’imitazione di Aretha Franklin

Per la vittoria di Tale e Quale Show 2026 è stata decisiva l’imitazione che Selma ha effettuato nella finale del 18 novembre. L’artista, infatti, si è esibita sulle note di Think di Aretha Franklin, che ha ottenuto il punteggio più alto della serata con ben 71 punti. Grazie a tale risultato l’artista è riuscita a raggiungere il vertice della classifica generale con 603 punti, seguita da Roberta Morise con 588 punti e da Andrea Perroni con 582 punti.

A decretare il risultato, come di consueto, sono stati i voti assegnati dai concorrenti stessi, dal pubblico a casa mediante i social e dai giudici. A tal proposito, in studio hanno partecipato Cristiano Malgioglio, Alessandro Siani ed Elettra Lamborghini, ai quali si sono aggiunti, per la finale, Ficarra e Picone.

Tale e Quale Show 2026 vincitrice Selma, nuovo trionfo dopo quello a Dalla Strada al Palco

Per Selma, quella a Tale e Quale Show 2026 è la ciliegina sulla torta di un periodo di grande successo. Nata nel 2004 a San Giorgio del Sannio, la sua famiglia è originaria del Marocco e dal 1990 si è trasferita stabilmente in Italia. Sin da piccolissima si è avvicinata al mondo del canto, grazie soprattutto al papà, che per lavoro faceva l’interprete e il musicista.

A livello mediatico il nome di Selma è divenuto famoso a partire dallo scorso anno. La cantante, infatti, ha partecipato in gara a Dalla Strada al Palco, trasmissione dedicata agli artisti di strada condotta, quell’anno, da Nek e Bianca Guaccero. Dopo un lungo percorso la giovane è riuscita a ottenere la vittoria finale.

Poche settimane dopo è approdata nel mondo della discografia grazie ai singoli C’était déjà écrit e Baraka, fino all’annuncio, arrivato lo scorso settembre, della sua partecipazione a Tale e Quale Show.

Il sogno del Festival di Sanremo

Per Selma, accantonata nei migliori dei modi l’avventura a Tale e Quale Show, inizia ora la corsa verso il Festival di Sanremo. La cantante, infatti, è fra le finaliste selezionate dalla Commissione Musicale per il circuito Sanremo Giovani, dove gareggia con il brano Io Sognerò. L’11 dicembre prossimo, l’artista salirà sul palco di Sarà Sanremo nella diretta di Rai 1 guidata da Stefano De Martino per contendersi la vittoria e il conseguente accesso fra i Big in gara nella prossima edizione della kermesse.