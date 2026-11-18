Stasera in TV giovedì 19 novembre 2026, Rai 1 propone Doc – Nelle tue mani 4, mentre Canale 5 trasmette Tutto per la mia famiglia. Rai 2 torna con Ore 14 Sera, Rai 3 con Splendida Cornice e Rete 4 con Dritto e rovescio. Italia 1 dedica la serata al tennis delle Nitto ATP Finals. Su La7 spazio a Piazzapulita, TV8 propone Salt e Nove conferma Only Fun – Comico Show. Su Sky Cinema Uno va in onda Adaline – L’eterna giovinezza.

Programmi TV di giovedì 19 novembre 2026

Rai 1, ore 21:30 – Doc – Nelle tue mani 4. Settima puntata con Luca Argentero. Negli episodi Il mondo sulle spalle e Fino alla fine, Andrea Fanti e Giulia cercano di salvare l’ospedale Ambrosiano dalla vendita, mentre nuove emergenze coinvolgono i medici.

Settima puntata con Luca Argentero. Negli episodi Il mondo sulle spalle e Fino alla fine, Andrea Fanti e Giulia cercano di salvare l’ospedale Ambrosiano dalla vendita, mentre nuove emergenze coinvolgono i medici. Rai 2, ore 21:20 – Ore 14 Sera. Salvo Sottile approfondisce i principali casi di cronaca, tra testimonianze e sviluppi investigativi.

Salvo Sottile approfondisce i principali casi di cronaca, tra testimonianze e sviluppi investigativi. Rai 3, ore 21:15 – Splendida Cornice. Geppi Cucciari torna con interviste, cultura e intrattenimento.

Geppi Cucciari torna con interviste, cultura e intrattenimento. Rete 4, ore 21:33 – Dritto e rovescio. Paolo Del Debbio conduce il talk politico dedicato all’attualità italiana.

Paolo Del Debbio conduce il talk politico dedicato all’attualità italiana. Canale 5, ore 21:50 – Tutto per la mia famiglia. Nuovo appuntamento con la soap turca e le vicende dei fratelli Eren, tra segreti familiari e difficoltà sentimentali.

Nuovo appuntamento con la soap turca e le vicende dei fratelli Eren, tra segreti familiari e difficoltà sentimentali. Italia 1, ore 20:30 – Nitto ATP Finals. In diretta da Torino, la sfida tra Alexander Zverev e Arthur Fils. A seguire, il film Una notte da leoni 3.

In diretta da Torino, la sfida tra Alexander Zverev e Arthur Fils. A seguire, il film Una notte da leoni 3. La7, ore 21:15 – Piazzapulita. Corrado Formigli analizza i principali temi politici e sociali attraverso reportage e interviste.

Corrado Formigli analizza i principali temi politici e sociali attraverso reportage e interviste. TV8, ore 21:40 – Salt. Angelina Jolie interpreta un’agente della CIA accusata di essere una spia russa, costretta a fuggire per dimostrare la propria innocenza.

Angelina Jolie interpreta un’agente della CIA accusata di essere una spia russa, costretta a fuggire per dimostrare la propria innocenza. Nove, ore 21:30 – Only Fun – Comico Show. Belén Rodríguez e i PanPers conducono la seconda puntata della sesta stagione.

Belén Rodríguez e i PanPers conducono la seconda puntata della sesta stagione. Sky Uno, ore 21:15 – X Factor 2026. Quinto Live Show del talent musicale, con nuove esibizioni e sfide tra i concorrenti.

I film di stasera in TV

Rai 4, ore 21:20 – River Wild. Un’escursione di rafting si trasforma in un incubo quando emergono sospetti e tensioni tra i partecipanti.

Rai Movie, ore 21:10 – Hypnotic. Ben Affleck interpreta un detective coinvolto in un’indagine che lo conduce verso misteriosi poteri di manipolazione mentale.

20 Mediaset, ore 21:15 – Killer Elite. Jason Statham è un ex assassino professionista costretto a tornare in azione per salvare un amico.

Iris, ore 21:15 – Beverly Hills Cop 2. Eddie Murphy torna nei panni di Axel Foley, impegnato in una nuova indagine a Beverly Hills.

TwentySeven, ore 21:15 – Beethoven 2. Il celebre San Bernardo diventa padre di una cucciolata che finisce nelle mani di due malintenzionati.

La7Cinema, ore 21:15 – Witness – Il testimone. Harrison Ford interpreta un poliziotto incaricato di proteggere un bambino testimone di omicidio.

La5, ore 21:15 – The Perfect Man. Una ragazza inventa un ammiratore segreto per regalare alla madre una nuova speranza sentimentale.

Cine34, ore 21:00 – Il 7 e l’8. Ficarra e Picone interpretano due uomini che scoprono di essere stati scambiati nella culla.

Italia 2, ore 21:00 – Cocainorso. Horror comedy su un orso che ingerisce un’enorme quantità di droga e diventa incontrollabile.

I film su Sky Cinema giovedì 19 novembre 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Adaline – L’eterna giovinezza. Blake Lively interpreta una donna che smette misteriosamente di invecchiare.

Sky Cinema Due, ore 21:15 – La torta del presidente. Nell’Iraq del 1991, una bambina deve procurarsi gli ingredienti per una torta destinata alle celebrazioni del compleanno di Saddam Hussein.

Sky Cinema Collection, ore 21:15 – Ritorno al futuro – Parte II. Marty McFly e Doc Brown affrontano nuove avventure tra passato e futuro.

Sky Cinema Family, ore 21:00 – Sing 2 – Sempre più forte. Buster Moon organizza uno spettacolo musicale ambizioso insieme ai suoi amici.

Sky Cinema Action, ore 21:00 – Jack Reacher – Punto di non ritorno. Tom Cruise torna nei panni dell’ex investigatore militare.

Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – Inferno. Robert Langdon, interpretato da Tom Hanks, affronta un mistero legato a Dante Alighieri.

Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Il mostro. Roberto Benigni interpreta un uomo sospettato ingiustamente di essere un serial killer.

Sky Cinema Romance, ore 21:00 – Terapia di letto. Commedia sentimentale dedicata alle complicazioni dei rapporti di coppia.

Sky Cinema Drama, ore 21:00 – Anniversary. Thriller drammatico sulle tensioni che sconvolgono una famiglia.

Sky Cinema Uno +24, ore 21:15 – Quelli che mi vogliono morto. Angelina Jolie protegge un ragazzo inseguito da pericolosi assassini.