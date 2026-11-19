Dopo il successo degli scorsi mesi torna su Real Time lo speciale Milano vs Roma di Casa a prima vista. Il format è proposto in prima serata, dalle ore 21:40 circa.

Casa a prima vista Milano vs Roma, protagonisti gli agenti di Milano e di Roma

Lo speciale Milano vs Roma di Casa a prima vista è una realizzazione originale della società Blu Yazmine. Il programma, fruibile oltre che in televisione anche in streaming e on demand mediante l’applicazione Discovery+, mette gli uni contro gli altri gli agenti immobiliari di stanza a Roma e a Milano. Nel primo gruppo ci sono Blasco Pulieri, Corrado Sassu e Nadia Mayer. Alla seconda categoria, invece, appartengono Gianluca Torre, Ida Di Filippo e Mariana D’Amico.

Quello odierno non è il primo speciale di Casa a prima vista. Già lo scorso 26 marzo, infatti, si è svolta una puntata di questo tipo, che aveva ottenuto ascolti più che discreti, con un 3% di share e 544 mila spettatori intrattenuti.

Chi sono le protagoniste

Al centro dello speciale dal titolo Milano vs Roma di Casa a prima vista c’è Anna Paola. Quest’ultima è una professionista impiegata nel settore della comunicazione che ha deciso di rivolgersi alla trasmissione con un obiettivo molto ambizioso: riuscire a individuare quella che a suo giudizio è la casa dei sogni per passare il periodo delle vacanze in montagna. La location nella quale la concorrente intende individuare l’abitazione è la suggestiva Val di Rabbi, territorio del Trentino Alto Adige che è interamente compreso nel Parco Nazionale dello Stelvio.

Con un budget di 500 mila euro, Anna Paola spera di trovare una casa indipendente ma non completamente isolata, dotata di almeno due bagni e tre camere da letto, oltre che di una cucina abitabile. Altro requisito di cui devono tenere conto gli agenti immobiliari è quello della presenza di uno spazio esterno. Nella ricerca della casa Anna Paola può contare sul sostegno dell’amica Rossana.

Casa a prima vista Milano vs Roma, il regolamento

Durante lo speciale odierno di Casa a prima vista, gli agenti delle due città formano altrettanti compagini e devono collaborare alla ricerca della proposta che possa soddisfare tutte le richieste di Anna Paola. I tre agenti di Roma e poi quelli di Milano presentano alla potenziale cliente la casa individuata, tentando di valorizzare i punti di forza e accompagnandoli nella visita. Alla fine delle presentazioni, i sei giudici si ritrovano nel quartier generale di Milano per un confronto finale, che si conclude con la scelta finale di Anna Paola e Rossana e la conseguente proclamazione della squadra vincitrice.