Perfetti bugiardi è un thriller sentimentale spagnolo del 2026, diretto da Jesús Colmenar, disponibile dal 20 novembre su Prime Video. Il titolo originale è Perfectos mentirosos. La storia adatta il romanzo di Alex Mírez, diventato un fenomeno di lettura su Wattpad.

Irene Balmes interpreta Jude Derry, una giovane che entra nell’esclusiva università di Tagus per indagare sulla morte del fratello. La sua ricerca la avvicina ai Cash, tre eredi abituati a dominare l’ambiente del campus. Vendetta e attrazione si intrecciano in un percorso nel quale fidarsi può diventare pericoloso.

Regia, produzione e protagonisti del film Perfetti bugiardi

La regia è di Jesús Colmenar, che firma la sceneggiatura insieme a Ángela Armero. Il film è prodotto da Federation Spain, con Juan Solá e Mark Albela come produttori, e con la partecipazione di WEBTOON Productions. David Madden, Mar Vila Barcelo e Aron Levitz figurano fra i produttori consulenti.

La durata annunciata è di circa 107 minuti. L’adattamento porta sullo schermo un racconto nel quale la costruzione del mistero convive con i rapporti sentimentali. Il contesto universitario riunisce i personaggi in un sistema di gerarchie, reputazioni e alleanze che rende ogni relazione parte dell’indagine.

Accanto a Balmes, Gleb Abrosimov interpreta Aegan Cash, Pau Simon è Adrik Cash e Pablo Scapigliati è Aleixandre, chiamato Alex. I fratelli occupano posizioni differenti nella stessa famiglia e rappresentano per Jude altrettanti possibili accessi a una verità nascosta.

Dove è girato Perfetti bugiardi

Le riprese si sono svolte per circa due mesi fra Madrid, Comillas e San Sebastián. Il film unisce quindi location della capitale spagnola, della Cantabria e dei Paesi Baschi. L’università di Tagus è un’istituzione immaginaria costruita attraverso ambienti reali.

A Madrid è stata utilizzata anche la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas dell’Universidad Politécnica, che ha confermato la lavorazione nei propri spazi. In Cantabria compare il Palacio de Sobrellano, a Comillas. L’architettura monumentale contribuisce all’immagine di prestigio e chiusura del mondo nel quale Jude si infiltra.

Trama di Perfetti bugiardi

Jude Derry arriva a Tagus con un obiettivo che non coincide con la normale vita di una matricola. Vuole scoprire che cosa è accaduto al fratello e ritiene necessario avvicinarsi alla cerchia dei Cash. La sua presenza nel campus è quindi parte di un progetto personale, alimentato dal dolore e dalla volontà di ottenere risposte.

Aegan, il maggiore, esprime il controllo e il calcolo. Adrik conserva un carattere enigmatico, mentre Alex appare più ribelle e imprevedibile. Il loro potere non dipende soltanto dalla ricchezza: all’interno dell’università la famiglia condiziona reputazioni e rapporti, rendendo difficile restare estranei alla sua influenza.

Per proseguire, Jude deve entrare in quel sistema e renderne credibile la propria appartenenza. Ogni confidenza può offrire un indizio, ma anche esporla. La distanza fra ciò che la protagonista dichiara e quello che cerca crea una tensione continua: investigare significa mentire a persone che potrebbero mentirle a loro volta.

Il coinvolgimento sentimentale complica il piano. L’attrazione verso quel mondo e verso i suoi protagonisti entra in conflitto con il motivo dell’infiltrazione. La ricerca della verità richiede a Jude di distinguere le emozioni dalle prove e la vulnerabilità autentica dalle strategie utilizzate per conquistare fiducia.

Perfetti bugiardi: le anticipazioni e i segreti di Tagus

Il motore del thriller è la morte del fratello di Jude, ma la storia si sviluppa anche attraverso le fratture interne ai Cash. La facciata della famiglia e quella dell’università appartengono allo stesso sistema: entrambe promettono perfezione e nascondono rapporti segnati dal potere.

L’origine letteraria offre il punto di partenza dell’adattamento, mentre il film concentra l’attenzione sull’ingresso della protagonista in questo ambiente. Il titolo riassume il rischio della sua missione: una menzogna efficace può assumere l’aspetto di una relazione sincera. Per Jude, scoprire la verità significa anche interrogare il proprio modo di avvicinarsi agli altri e il prezzo personale della vendetta.

Cast di Perfetti bugiardi