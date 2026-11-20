Giovedì 19 novembre, su Sky Uno, è andato in onda il quinto Live di X Factor 2026 e di seguito vi sveliamo ciò che è accaduto. Nel talent, proposto in prima serata, hanno avuto spazio gli inediti dei concorrenti.

X Factor 2026 quinto Live, l’apertura di Artemas

Alla conduzione dello show ha partecipato Giorgia, affiancata in studio dai giudici Jake La Furia, Paola Iezzi, Francesco Gabbani e Irama. Dopo l’apertura affidata ad Artemas, popolare grazie al brano I like the way you kiss me, i sette cantanti in gara hanno presentato il singolo con il quale sperano di entrare nel mondo discografico.

Ha aperto Camilla con la ballad Solo noi, un brano giudicato ottimo per le sue capacità vocali dai giudici. Believe Me è il titolo del brano di Teo Bok, seguito da Missione di soccorso degli emozionatissimi Le Distanze. Sul palco è salito, poi, Alex Fontana, in gara con Vivian, singolo che prende spunto da una storia passata dell’artista.

La voce di Patrizia ha convinto tutti i giudici con Riman. Infine hanno presenziato i Mad-Dog con Pericolosa e Giacomo Calò, che ha cantato A un passo da, scritto per lui da Giuliano Sangiorgi dei Negramaro.

Al termine della prima manche la meno votata è risultata essere Camilla, finita per questo al ballottaggio. La gara si è poi interrotta per la performance dell’ospite Settembre, che ha presentato la nuova canzone Lentiggini.

X Factor 2026 quinto Live, la manche delle Cover

Gli artisti rimanenti, nel quinto Live di X Factor 2026, hanno affrontato la seconda manche dedicata alle Cover. Le Distanze hanno proposto Il Mondo di Jimmy Fontana, con un cambio di melodia che non ha convinto né Gabbani né La Furia. Soltanto complimenti per Alex Fontana, sul palco con Young and Beautiful di Lana Del Rey, e per i Mad-Dog con Psycho Killer dei Talking Heads.

La diretta è proseguita con Giacomo Calò, protagonista con Lose Control di Teddy Swims. Teo Bok ha affrontato la difficile prova con Always di Bon Jovi. L’ultima esibizione, infine, è di Patrizia, che con Listen di Beyoncé ha ricevuto l’ennesima standing ovation del suo percorso nel talent. Il concorrente meno votato nella manche è risultato essere Teo Bok, finito al ballottaggio eliminatorio.

Il tilt elimina Camilla

Camilla e Teo Bok, nel quinto Live di X Factor 2026, hanno eseguito i loro cavalli di battaglia, ovvero You Don’t Own Me di Lesley Gore e Uptown Funk di Bruno Mars. La giuria, chiamata a scegliere chi eliminare, si è spaccata: Iezzi e La Furia hanno optato per estromettere dalla gara Bok, Irama e Gabbani hanno invece deciso di eliminare Camilla. Come da regolamento si è aperto il tilt, che ha dato al pubblico la possibilità di emettere il proprio verdetto. Il televoto ha condannato all’eliminazione Camilla.