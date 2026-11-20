Venerdì 20 novembre, su Real Time dalle ore 21:25, va in onda la dodicesima puntata di Bake Off Italia 2026. Di seguito vi sveliamo ciò che è accaduto.

Bake Off Italia 2026 dodicesima puntata, il ripescaggio

Al timone di Bake Off Italia di oggi torna Brenda Lodigiani, affiancata dai giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia. A loro si unisce, in qualità di ospite solamente per la prova tecnica, Iginio Massari.

L’appuntamento odierno, visibile anche in streaming e on demand su Discovery+, prende il via con l’atteso ripescaggio con protagonisti Donato, Alessia e Alice. I tre sono stati eliminati provvisoriamente la scorsa settimana, ma i giudici hanno dato l’opportunità a uno di loro di tornare in gara.

Al centro della prova flash c’è il soufflé. I partecipanti ne devono realizzare uno al cioccolato che sia super leggero, oltre che buonissimo. I giudici hanno messo a disposizione degli sfidanti 30 minuti, seguiti dagli assaggi e dal verdetto.

La prova creativa e quella tecnica

Terminato il ripescaggio, i concorrenti riprendono la consueta gara di Bake Off Italia. La serata ha come titolo Mini, midi e maxi ed è dedicata ai diversi formati della pasticceria a partire dai mignon, al centro della prova creativa. In particolare, ciascun pasticcere deve preparare un vassoio composto da 21 pasticcini. Essi devono avere tre basi differenti e per ogni tipologia devono essere realizzati 7 pezzi, tutti perfettamente identici. A rendere il tutto più complicato c’è il bilancino di Knam: ogni mignon, per essere definito tale, non deve superare i 25 grammi di peso. Danila, vincitrice del Grembiule Blu, può sfruttare il proprio vantaggio, che consiste nell’ideare i propri dolci insieme a Damiano Carrara.

La serata prosegue con la prova tecnica. Il protagonista è, come sempre, Iginio Massari, che ha deciso di sottoporre i concorrenti alla sfida della Deliziosa al pistacchio e arancia. Si tratta di un dolce monoporzione composto da una pasta sablé al pistacchio, crema all’arancia e un inserto di due strati di pan di spagna intervallati dalla crema al pistacchio, il tutto glassato con l’arancione. Sopra il dolce, come decorazione, dev’essere presente una cupola di crema al pistacchio glassata con il verde. Gli aspiranti pasticceri devono realizzare tre monoporzioni.

Bake Off Italia 2026 dodicesima puntata, la prova a sorpresa

La dodicesima puntata di Bake Off Italia 2026 giunge al termine con la prova a sorpresa. Gli aspiranti pasticceri devono cucinare una Religieuse à l’ancienne, grande classico della pasticceria francese. Si tratta di un dolce con una base di pasta frolla alle mandorle e con numerosi eclair che vanno a dare alla struttura una forma piramidale. Ogni eclair dev’essere ricoperto con una glassa a pinguino e farcito con una crema al cioccolato. Come decorazione, oltre a crema al burro, ci sono due bignè. Ogni torta dev’essere alta almeno un metro.

Al termine, i giudici hanno emesso i loro verdetti. Manuel, giudicato il migliore della serata, ha ricevuto il Grembiule Blu. Il peggiore, dunque eliminato definitivamente, è Donato.