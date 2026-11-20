Venerdì 20 novembre, su NOVE, è proposta in diretta una nuova puntata di Fratelli di Crozza. Lo show è visibile dalle 21:35 ed è condotto da Maurizio Crozza. In studio, con lui, ci sono lo storico autore Andrea Zalone e la Simone Belfiore Band, che cura l’accompagnamento musicale. Al centro del programma ci sono le imitazioni e i monologhi con i quali il conduttore commenta le principali notizie di attualità politica e sociale.

Fratelli di Crozza diretta 20 novembre, Ignazio La Russa

A Fratelli di Crozza del 20 novembre va in scena la parodia del Presidente del Senato Ignazio La Russa: “Sua eccellenza, nel ’35, ci ha salvato dall’Abissina che voleva invaderci con i cammelli. Io non dico che Mussolini ha fatto anche cose buone, perché ha fatto anche cose meravigliose. Non datemo del fascista perché mi commuovo“.

Il conduttore inizia con un monologo: “Nel partito di Vannacci c’è chi ha accusato di vigliaccheria i Partigiani. Altro che hacker, questi sono attacchi fascer. Il centrosinistra dovrebbe ripartire da Gianni Cuperlo. Elly Schlein attendeva di giocare a GTA VI, mentre Conte ha detto che andrà ad Atreju. La Premier Meloni si è definita anti-antifascista, però almeno sa fare le manovre finanziarie”.

Va in scena una parodia della Premier Giorgia Meloni: “Non abbiamo idea di come fare la Manovra. Noi non sapevamo niente, ma ora dobbiamo far sognare gli italiani. Smettetela di guardare Floris e la Gruber, non fate più i conti e immaginatevi una vita nella quale piovono soldi nelle vostre tasche”.

Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani

La diretta del 2o novembre di Fratelli di Crozza procede con un’imitazione del Ministro degli Esteri Antonio Tajani: “La Manovra pensa alle donne, ai bambini, agli anziani e alle donne che hanno dentro i bambini. Stiamo lanciando dei segnali, per questo nella Manovra c’è tanto fumo. Noi siamo contrari alla Patrimoniale perché va a colpire i ceti medi“.

La diretta prosegue. Crozza parte con un monologo sulla crisi demografica: “Con le frontiere chiuse in Europa diventeremo 4 anziani prostratici. Ci sarebbe una soluzione, ovvero regolarizzare i migranti, ma noi ne regolarizziamo circa un quarto di quelli di cui avemmo bisogno. Salvini, intanto, prepara la sua legge sulla remigrazione: Matteo, noi dovremmo fare di tutto per integrarli e non è buonismo nei loro confronti, bensì nei nostri“.

Va in scena la parodia del Ministro Matteo Salvini: “Dobbiamo tagliare. La carta, i fogli, la stagnola e le pizze. Pagare un senegalese poligamo che ha fatto 9 figli in Senegal è follia, a un poligamo dico: abbassati le mutande e tagliare“.

Fratelli di Crozza diretta 20 novembre, l’uscita di GTA VI

A Fratelli di Crozza del 20 novembre si parla di GTA VI: “Nel giorno della sua uscita l’Italia è il paese che ha riscontrato l’incremento maggiore nelle richieste delle ferie. Nella provincia di Ancona per due giorni c’è stato terrore per una foto di un pitone creata da un bambino con l’IA. Ci sono tantissimi squali che ci rubano la realtà”. Per parlarne arriva Napalm 51: “Io da anni ho chiuso con il cemento il mio gabinetto. Mi è arrivata la TARI, che ingenui. Ci provano ogni anno, ma io la spazzatura la metto nel materasso. Altro che topper, sono tutte bufale che ci vogliono propinare, come il Titanic che è affondato. Io Di Caprio l’ho visto in vita anni dopo“.

Si continua con l’imitazione di Vincenzo De Luca: “Alcuni dipendenti del Comune di Salerno sono stati licenziati perché rubavano i carburanti. Io li ho mandati via proprio come aveva già fatto il mio collega con Adamo ed Eva“.