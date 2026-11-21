Sabato 21 novembre, su Rai 1, va in onda, in diretta dalle 21:25, l’ottava puntata di Ballando con le stelle 2026. Al timone c’è Milly Carlucci con Simone Di Pasquale nel ruolo di inviato in Sala delle Stelle. Molto atteso, nell’appuntamento odierno, è il ritorno di Paolo Belli: dopo mesi complessi dal punto di vista personale, l’artista è protagonista nuovamente in tv in qualità di Ballerino per una notte.

Al centro, però, c’è la gara. Nella diretta dell’ottava puntata di Ballando con le stelle 2026 si esibiscono tutte le coppie in gioco, giudicate da Carolyn Smith, Barbara D’Urso, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Alberto Matano. Nessun cambiamento fra i giurati, dunque, ma la tensione rimane molto alta dopo lo scontro di sette giorni fa fra D’Urso e Mariotto, al punto da convincere Milly Carlucci a sostituire la postazione dell’ex conduttrice Mediaset con quella di Matano.

A bordocampo, per distribuire il Tesoretto, tornano Rossella Erra, Francesca Fialdini e Simona Ventura. Per commentare le esibizioni, invece, ci sono Sara Di Vaira e Matteo Addino. Questo l’elenco delle coppie in gara nell’appuntamento odierno:

Aurora Ramazzotti con Nikita Perotti;

con Alessandro Matri con Giada Lini;

con Noemi Bocchi con Giovanni Pernice;

con Riccardo Rossi con Elisa Terrasi;

con Anna Safroncik con Leonardo Lini;

con Manuela Moreno con Carlo Aloia;

con Monica Guerritore con Luca Urso;

con Alberto Ravagnani con Erica Martinelli;

con Andy Dìaz Hernandez con Gioia Giovanatti;

con Ornella Muti con Pasquale La Rocca.

Ballando con le stelle 2026 diretta ottava puntata, inizia l’appuntamento

Inizia l’ottava puntata di Ballando con le stelle 2026. La conduttrice torna sul caso del profumo-gate: “Noi ringraziamo chi parla di noi, ma è stato un momento durato un minuto se è tanto, mentre il tessuto del format sono i ballerini con il loro talento e la passione. Noi stiamo facendo un varietà moderno e siamo parte di una grande famiglia, proprio come Antonella Clerici, Carlo Conti e Stefano De Martino“.

La prima coppia a scendere in pista è Manuela Moreno-Carlo Aloia. Eseguono un paso doble. Per Smith è “molto meglio della scorsa settimana“. D’Urso apprezza, invece, la “grinta“. La coppia riceve 35 punti. Si prosegue con il valzer di Riccardo Rossi-Elisa Terrasi. Tanti complimenti da Matano e Smith, che apprezza particolarmente il “lato più serio” del comico. Ricevono 39 punti.

A Ballando con le stelle 2026 ci sono Monica Guerritore e Luca Urso, che partono con un bonus di +20 punti in quanto vincitori della scorsa settimana. Ballano un quick step.