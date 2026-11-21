Licia Colò si appresta a fare il suo ritorno in Rai. La conduttrice, nel 2027, sarà al timone di un nuovo format su Rai 3.

Licia Colò ritorno in Rai, il programma si intitolerà La Scoperta

Ad annunciare il ritorno di Licia Colò in Rai è l’agenzia AdnKronos. La conduttrice, sulla terza rete della TV di Stato, esordirà con il format La Scoperta. Al momento non è nota la data esatta di messa in onda. Quel che è certo è che per vedere le puntate occorrerà attendere ancora diverse settimane. Il debutto, infatti, sarà proposto nel periodo fra l’inverno e la primavera.

La trasmissione, che sarà fruibile anche in streaming e on demand su RaiPlay, sarà sulla falsariga delle precedenti esperienze televisive di Licia Colò. Al centro ci sarà il racconto delle bellezze culturali del nostro paese e non solo, con una particolare attenzione rivolta verso la natura e la salvaguardia dell’ambiente.

Nel 2018 l’ultima conduzione sulla TV di Stato

La Scoperta rappresenterà l’ennesimo capitolo del rapporto lungo e travagliato che lega Licia Colò alla Rai. Il primo impegno sulla TV di Stato è datato 1996, quando approda al timone di Geo & Geo. Per anni, Rai 3 è stata la rete che l’ha ospitata con trasmissioni come King Kong Un pianeta da salvare e Timbuctù.

Nel 1998 Licia Colò approda al timone di Alle Falde del Kilimangiaro, che diventa un enorme successo e che guida ininterrottamente per 16 anni, fino al 2014, quando abbandona la Rai per passare a TV2000. In tale emittente conduce svariati titoli, da Il mondo insieme a Dio li fa e poi li accoppia, per poi tornare nel 2018 in Rai, guidando su Rai 2 Niagara-Quando la natura fa spettacolo. Dodici mesi più tardi passa a La7 dove rimane protagonista, fino al 2024, con Eden Un pianeta da salvare, ultimo programma guidato da Colò.

Licia Colò ritorno in Rai, un percorso già iniziato l’anno scorso

La messa in onda de La Scoperta sarà il punto di arrivo dell’avvicinamento di Licia Colò in Rai iniziato già da diversi mesi. Il 14 settembre dello scorso anno, la conduttrice è entrata nel cast fisso di BellaMa di Sera. Nello spin off del format di Pierluigi Diaco ha condotto la rubrica dal titolo Gli occhi di Licia. Nel corso delle ultime settimane, inoltre, Licia Colò è spesso ospite di La Volta Buona di Caterina Balivo, su Rai 1.