Francesco Giorgino torna su Rai 1 con la quarta edizione di XXI Secolo – Quando il presente diventa futuro, il programma di approfondimento giornalistico in onda da lunedì 23 novembre 2026 alle 23:45. Il nuovo ciclo di appuntamenti introduce alcune novità, dalla partecipazione attiva degli studenti universitari all’ingresso in studio di A.I.DA, l’intelligenza artificiale chiamata a contribuire all’analisi dei temi affrontati.

La trasmissione, ideata e condotta da Giorgino e realizzata dalla Direzione Approfondimento della Rai, mantiene la propria impostazione giornalistica, proponendo una lettura degli avvenimenti che non si esaurisce nella cronaca quotidiana.

Politica, economia, relazioni internazionali, cultura, spettacolo e innovazione tecnologica costituiscono i principali ambiti di interesse. L’obiettivo dichiarato è ricostruire il contesto nel quale maturano i fatti, confrontare interpretazioni differenti e offrire al pubblico elementi utili per comprendere i cambiamenti della società contemporanea.

XXI Secolo, le novità della quarta edizione su Rai 1

La nuova stagione di XXI Secolo punta a rafforzare il rapporto tra informazione tradizionale e nuovi linguaggi della comunicazione.

L’impianto rimane quello dell’approfondimento televisivo, con interviste, reportage, analisi dei dati e contributi degli esperti. Cambia, però, il modo in cui il pubblico partecipa alla costruzione del dibattito.

La quarta edizione introduce infatti due elementi destinati ad assumere un ruolo centrale: la presenza esclusiva di studenti universitari tra il pubblico in studio e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale come strumento di supporto all’informazione.

Due scelte che rispondono a esigenze differenti. La prima punta a valorizzare il punto di vista delle giovani generazioni, mentre la seconda intende ampliare le possibilità di analisi attraverso dati e ricerche.

Rimane fondamentale il ruolo del conduttore, chiamato a collegare i diversi contributi e a mantenere il confronto su un piano giornalistico.

Francesco Giorgino dà spazio alla Generazione Z

Una delle principali novità riguarda la composizione del pubblico, formato interamente da studenti universitari appartenenti alla Generazione Z.

I giovani non avranno soltanto la possibilità di rivolgere domande agli ospiti, ma saranno coinvolti direttamente nella discussione.

Durante la puntata potranno esprimere la propria percezione degli argomenti trattati, individuando in tempo reale le parole chiave che meglio rappresentano il loro punto di vista.

Il meccanismo introduce una modalità di partecipazione diversa rispetto alla tradizionale presenza del pubblico nei programmi di approfondimento.

L’intenzione è mettere a confronto generazioni che osservano le stesse trasformazioni da prospettive differenti.

Questioni come il lavoro, l’economia, l’innovazione tecnologica e gli scenari internazionali riguardano infatti in maniera particolare i giovani, destinati a confrontarsi più a lungo con le conseguenze delle decisioni assunte oggi.

La presenza degli universitari potrebbe quindi contribuire a rendere il dibattito meno autoreferenziale, purché il loro intervento non rimanga limitato a una funzione puramente rappresentativa.

XXI Secolo, arriva A.I.DA: come funziona l’intelligenza artificiale del programma

L’altra novità è rappresentata da A.I.DA, l’intelligenza artificiale introdotta nella trasmissione.

Su richiesta di Francesco Giorgino, il sistema interverrà durante il programma per illustrare dati e risultati di ricerche collegati agli argomenti affrontati.

Non si tratta, quindi, di sostituire gli ospiti o il lavoro degli inviati, ma di aggiungere un ulteriore strumento di consultazione e approfondimento.

L’utilizzo dell’intelligenza artificiale assume particolare interesse in un programma che si propone di analizzare le trasformazioni della società.

La tecnologia, infatti, non sarà soltanto uno degli argomenti discussi, ma entrerà direttamente nel linguaggio televisivo della trasmissione.

Resta naturalmente essenziale distinguere tra informazioni elaborate dai sistemi automatici e valutazioni giornalistiche. I dati prodotti dall’intelligenza artificiale richiedono verifiche, contestualizzazione e una chiara indicazione delle fonti.

La riuscita di questa novità dipenderà soprattutto dalla capacità di utilizzare A.I.DA come supporto al dibattito, evitando che la componente tecnologica prevalga sulla sostanza dell’informazione.

XXI Secolo introduce un indice sulla presenza dei politici nelle piattaforme AI

La quarta edizione propone anche un nuovo strumento dedicato alla comunicazione politica.

XXI Secolo introdurrà un indice della presenza degli esponenti politici e dei principali partiti sulle piattaforme di intelligenza artificiale.

L’iniziativa nasce dall’esigenza di analizzare come cambiano la visibilità e la rappresentazione della politica nell’ambiente digitale.

Fino a pochi anni fa, il dibattito sulla comunicazione politica si concentrava soprattutto sulla televisione, sulla stampa e sui social network.

Oggi le piattaforme basate sull’intelligenza artificiale rappresentano un ulteriore canale attraverso il quale gli utenti cercano informazioni su partiti, programmi ed esponenti istituzionali.

L’indice annunciato dal programma intende osservare proprio questo fenomeno.

Sarà importante comprendere quali criteri verranno utilizzati per elaborarlo e come saranno interpretati i risultati, considerando che la presenza di un soggetto politico nelle risposte di un sistema AI non coincide necessariamente con la sua popolarità o con il consenso elettorale.

Francesco Giorgino, la struttura delle puntate di XXI Secolo

Nonostante le novità, la trasmissione conserva la tradizionale suddivisione in tre parti.

Il primo segmento si apre con l’editoriale di Francesco Giorgino, seguito da un’intervista a una personalità di primo piano della politica, dell’economia, degli affari internazionali o della società.

Il faccia a faccia costituisce uno dei momenti principali del programma, con l’obiettivo di approfondire questioni che occupano il dibattito pubblico.

La seconda parte è dedicata ai grandi temi dell’attualità.

In questo spazio trovano posto gli ospiti in studio, i reportage degli inviati, il confronto tra esperti e l’analisi dei dati.

L’intenzione è superare la semplice esposizione delle notizie, ricostruendo le cause degli avvenimenti e le possibili conseguenze.

Il terzo segmento cambia registro e si concentra sul mondo della cultura e dello spettacolo.

Giorgino incontra un protagonista della musica, del cinema, del teatro o della cultura, ripercorrendone la carriera attraverso esperienze professionali, scelte personali e momenti significativi.

Una formula che permette alla trasmissione di alternare l’approfondimento politico e sociale a conversazioni dedicate ai percorsi artistici.

XXI Secolo, quando va in onda e dove seguirlo in streaming

La quarta edizione di XXI Secolo – Quando il presente diventa futuro debutta lunedì 23 novembre 2026 alle 23:45 su Rai 1.

Il programma sarà disponibile anche attraverso RaiPlay, la piattaforma streaming della televisione pubblica.

Il ritorno di Francesco Giorgino si inserisce nell’offerta di approfondimento della Rai con una proposta che cerca di conciliare l’impostazione giornalistica tradizionale con strumenti e modalità di partecipazione più recenti.

La scelta di coinvolgere direttamente la Generazione Z e di introdurre l’intelligenza artificiale rappresenta il principale elemento di discontinuità rispetto alle precedenti edizioni.

La sfida sarà trasformare queste innovazioni in strumenti realmente utili alla comprensione degli avvenimenti, senza sacrificare il rigore dell’analisi e la chiarezza espositiva.

È su questo equilibrio che si misurerà l’efficacia della nuova stagione di XXI Secolo.