Lunedì 23 novembre, in prima serata su Canale 5, si è svolta la semifinale del Grande Fratello Vip 9. Di seguito vi sveliamo ciò che è accaduto.

Grande Fratello Vip 9 semifinale, il ritorno di Alessandra Mussolini

Al GF Vip del 23 novembre, condotto da Ilary Blasi con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici come opinioniste, ha fatto il suo ritorno Alessandra Mussolini. La vincitrice della passata edizione è entrata nella Casa per cedere alcuni doni ai concorrenti rimasti ancora in gioco, portando una piuma a testa per “le tre quaglie”, cioè Giulia Provvedi, Marina La Rosa e Guendalina Tavassi.

A seguire è dato spazio al rapporto fra Andreas e Marina. La loro vicinanza, come già emerso la scorsa settimana, ha creato qualche gelosia in Veronica Peparini, moglie del ballerino. Entrambi i concorrenti hanno chiarito che fra loro è nata solamente un’amicizia, con La Rosa che ha anche parlato delle ferite del passato, quando al termine della prima edizione del GF alla quale aveva partecipato era definita “la gatta morta“. Poco dopo, Peparini ha telefonato al marito Andreas, tentando di rasserenarlo e spronandolo a vivere al meglio i giorni che restano prima della fine dell’avventura.

La prima eliminazione

Nella semifinale del GF Vip si è parlato di Federica Morello, che negli ultimi giorni è sembrata essersi isolata dentro la Casa. Un comportamento, questo, che la giovane giustifica dicendosi “stanca” delle frecciatine sentite sul suo conto lungo tutto il percorso, ma che per alcuni inquilini fra cui Andreas sarebbe parte di una strategia. Dopo un rapido focus sulla gelosia di Piera verso Roncaccia, che insieme a Varsi avrebbe dedicato qualche attenzione a Federica Morello, è stato comunicato l’esito del televoto. Il meno votato, e dunque eliminato con il 15,58%, è risultato essere Alessandro Varsi.

Grande Fratello Vip 9 semifinale, il televoto flash per la seconda eliminazione

Nella semifinale del Grande Fratello Vip 9 si sono svolte delle nomination, seguite da un televoto flash per la seconda eliminazione. La più votata è risultata essere Federica Morello, che ha portato con sé Piera Meloni. Quest’ultima, a sua volta, ha trascinato in nomination Andreas Muller. Dopo un rapido quiz che Alessandra Mussolini ha compiuto a Guendalina, Marina e Giulia, la conduttrice Ilary Blasi ha comunicato l’esito del voto: la concorrente eliminata è Piera, scelta solamente dal 19,21% dei votanti.

A seguire è stato aperto un televoto flash per l’elezione del nuovo finalista fra Roncaccia e Morello, con la vittoria che è andata alla seconda con il 60,77% dei voti. I partecipanti restanti, ovvero Roncaccia e Andreas, sono andati automaticamente al televoto per l’ultimo posto in finale: il risultato, però, sarà svelato solamente all’inizio della prossima puntata.