Mercoledì 25 novembre, nella Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, su Rai 1 va in onda Una Nessuna Centomila 2026. La serata-evento è proposta dalle ore 21:30 circa.

Una Nessuna Centomila 2026, la programmazione tv

Una Nessuna Centomila, dopo il passaggio dello scorso anno su Canale 5, torna nella collocazione del prime time della rete ammiraglia della TV di Stato. È possibile seguire l’appuntamento in streaming e on demand su RaiPlay, oltre che in simulcast su Rai Radio2 con la conduzione di Martina Martorano.

Il concerto, registrato il 21 settembre all’Arena di Verona, è organizzato dalla Fondazione Una Nessuna Centomila, nata in seguito all’omonimo evento live del 2022 per volontà delle quattro fondatrici Fiorella Mannoia (Presidente Onorario), Giulia Minoli (Presidente) e Celeste Costantino con Lella Palladino (Vicepresidenti). Si tratta della prima fondazione italiana dedicata alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne. L’evento ha potuto beneficiare del sostegno del Comune di Verona, di AssoConcerti e di SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori).

I conduttori sono Fiorella Mannoia e Carlo Conti

Una Nessuna Centomila, anche quest’anno, si è svolta con gli obiettivi di sensibilizzare il pubblico sul tema della violenza di genere e sostenere concretamente i centri antiviolenza che accompagnano le donne nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza. A tal proposito, fino al 28 novembre è attivo il numero solidale 45580 per sostenere la Fondazione Una Nessuna Centomila e i centri antiviolenza.

Quella in onda oggi su Rai 1 è la quarta edizione di Una Nessuna Centomila, la seconda ad essere proposta su Rai 1. L’unico precedente è datato 2024 e, in quella occasione, lo show aveva tenuto compagnia a poco più di 3 milioni e 800 mila spettatori con una share del 25,8%. Sul palco, a condurre la serata, è presente Fiorella Mannoia, presenza fissa in tutte le edizioni precedenti. Al suo fianco, per la prima volta, partecipa Carlo Conti.

Una Nessuna Centomila 2026, il cast

Sono numerosi i volti celebri che hanno deciso di partecipare a Una Nessuna Centomila 2026. In primis è grande protagonista la musica, grazie alla presenza di artisti del calibro di Luciano Ligabue, Laura Pausini, Alessandra Amoroso, Annalisa, Emma, Noemi, Giuliano Sangiorgi, Luca Carboni e Tommaso Paradiso. Tutti loro, durante la serata, si alternano ad Angelina Mango, Arisa, Gaia, Levante, Malika Ayane, Serena Brancale, Paola Turci, Ermal Meta e Michele Bravi. Il tema della violenza di genere è affrontato anche mediante delle performance di recitazione, curate da Carolina Crescentini, Giorgio Pasotti e Gianmarco Saurino.