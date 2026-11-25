La ‘famiglia’ di Ballando con le stelle deve fare i conti con un nuovo scontro. Dopo le reciproche frecciatine lanciate nelle scorse settimane, Simona Ventura ha rivolto un duro attacco, sui social, contro Barbara D’Urso.

Simona Ventura attacco contro Barbara D’Urso, il messaggio sui social

Nella tarda serata del 24 novembre Simona Ventura, sui profili social, ha deciso di pubblicare un lungo filmato nel quale si rivolge direttamente alla giudice di Ballando con le stelle: “Cara Barbara, sono scesa nel tuo terreno, quello che ti è più congeniale, ovvero i social, perché in trasmissione non mi saluti neanche. In realtà non saluti nessuno, ma questi sono affari tuoi. Sai, faccio fatica a riconoscerti. Ma tu sei la stessa persona che due o tre anni fa, quando venivi trattata come un’appestata ed erano spariti tutti, sei venuta a casa nostra? Ti abbiamo invitato noi, Barbara. Ti ho chiamato e io e Giovanni ti avevamo consigliato di fare Ballando con le stelle come concorrente, perché per noi era stata una bellissima esperienza. Questo te lo ricordi? Perché mi sa che te lo sei dimenticata“.

Le dichiarazioni a TV Talk

Il messaggio di Simona Ventura procede: “Sai, Barbara, noi non salviamo delle vite, non operiamo a cuore aperto. Siamo tanto fortunate a lavorare nel maggiore show del sabato sera di Rai 1, peraltro lautamente pagate, chiamate dalla Rai, da Milly Carlucci e da Giancarlo De Andreis. Questo per divertirci ma soprattutto per divertire il pubblico. Ma davvero le domande che faccio io sono delle intollerabili provocazioni, mentre un giudice che dice a una concorrente ‘ti do il mio tutore’ è considerata una battuta di spirito? Faccio veramente fatica, ma sono ancora qui, sul tuo terreno, per cercare di comunicare con te“.

A questo punto, il filmato procede con la riproposizione di una clip tratta dall’intervista che Simona Ventura ha effettuato qualche settimana fa a TV Talk, nella quale aveva definito la D’Urso una “grande professionista della televisione“.

Simona Ventura attacco contro Barbara D’Urso, per il momento non è arrivata nessuna risposta

Simona Ventura ha scelto di terminare il proprio messaggio affermando: “Io lo so Barbara che tu non replicherai a questo, ma che scatenerai la tua fanbase per cercare di difenderti, ma credimi che non hai bisogno di difenderti con me. Poi ti voglio dire anche una cosa: è tempo perso perché a me le shitstorm mi divertono e mi rendono più forte. Col cuore Barbara, ma soprattutto senza rancore“.

Per il momento, Barbara D’Urso non ha replicato.