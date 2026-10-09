Venerdì 9 ottobre, su Rai 1, prende il via l’edizione del 2026 di The Voice Senior. Il talent è proposto dalle ore 21:25 circa, prendendo il via subito dopo la fine di Affari Tuoi.

The Voice Senior 2026, il successo della passata edizione

Quella al via oggi è per The Voice Senior la settima edizione. Sin dalla prima, nel ruolo di conduttrice e padrona di casa c’è Antonella Clerici, che fa il suo ritorno alla guida del talent anche nelle nuove puntate. Il format, produzione originale della Fremantle Italia, è visibile non solo in televisione, ma anche in streaming e on demand mediante l’applicazione RaiPlay.

The Voice Senior è stato riconfermato dalla Rai dopo gli ottimi ascolti ottenuti nella passata edizione. Lo show, in onda dal 14 novembre al 19 dicembre, ha tenuto compagnia a una media di oltre 3 milioni e 200 mila spettatori, con una share che ha toccato il 22,83%.

Cambia la giuria

La principale novità di The Voice Senior 2026 consiste nel cast. Uno degli storici giudici del talent, ovvero Loredana Bertè, non tornerà a sedersi sulle poltrone del talent. La scelta è stata presa dalla cantante con l’obiettivo di concentrarsi sui suoi nuovi impegni musicali, fra cui la realizzazione di un nuovo disco nonché la preparazione di un tour musicale.

Al suo posto arriva una delle voci più riconoscibili e apprezzate del panorama musicale italiano. Si tratta di Fiorella Mannoia, autrice di successi come Il cielo d’Irlanda, Quello che le donne non dicono e Che sia Benedetta e che esordisce nel ruolo di coach in una trasmissione televisiva.

Al fianco di Fiorella Mannoia sono confermati Arisa, la coppia Clementino/Rocco Hunt e Nek, new entry nella passata edizione, che è riuscito alla fine a vincere con l’artista Francesco De Siena.

The Voice Senior 2026, il regolamento

Al centro di The Voice Senior 2026 ci sono i concorrenti, ovvero degli artisti con un’età superiore ai 60 anni. Essi, dopo essersi presentati e aver raccontato la loro storia, affrontano in primis le Blind Auditions. Si tratta della fase più iconica del format, nella quale i cantanti si esibiscono e vengono selezionati dai giudici girati di spalle. A seguire, i talenti scelti si cimentano nella Knock Out. In tale manche i protagonisti eseguono i loro cavalli di battaglia. Ciascun giudice, al termine, deve individuare gli artisti del proprio team meritevoli di accedere alla finale, durante la quale è decretato il nome del concorrente vincitore.