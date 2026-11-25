Mercoledì 25 novembre prosegue, con una nuova puntata inedita, la prima edizione dello show L’Atelier delle Cerimonie. La trasmissione, che ha debuttato lo scorso 11 novembre, è proposta in prima serata su Real Time, a partire dalle ore 21:30 circa.

L’Atelier delle Cerimonie 25 novembre, la programmazione tv dell’appuntamento odierno

Il format L’Atelier delle Cerimonie è una realizzazione originale della società B&B Film, che ha lavorato per conto di Skydance. Salvo improvvise modifiche di programmazione tv, nella giornata di mercoledì 25 novembre la rete visibile sul canale 31 del digitale terrestre propone un solo appuntamento inedito, che ha una durata di circa un’ora, proprio come è avvenuto sette giorni fa. Subito dopo la messa in onda televisiva l’episodio è reso disponibile sull’applicazione Discovery+, dove è possibile vederlo in streaming e on demand.

A fare da location allo show, come di consueto, c’è l’Atelier Vanitas di Napoli. Si tratta di un negozio che è una vera e propria istituzione nel campo degli abiti da sposa e non solo, situato in un palazzo signorile posto nel cuore della città.

Non cambia il funzionamento del format

La protagonista de L’Atelier delle Cerimonie, anche nella puntata in onda su Real Time il 25 novembre, è Mariarosaria Cacciapuoti, regina dell’atelier nonché la designer degli abiti in vendita. Quest’ultima può contare, ogni settimana, sull’aiuto prezioso di coloro che l’affiancano nel negozio, a partire dal marito Anthony, con cui condivide la vita e il lavoro da 25 anni. All’interno del punto vendita, inoltre, ci sono Lucrezia, loro figlia, e Christian, il sarto dell’atelier e fidato collaboratore, chiamato a personalizzare i capi e renderli perfetti per le clienti.

Durante la puntata proposta oggi de L’Atelier delle Cerimonie sono protagoniste quattro potenziali clienti. Esse giungono nell’Atelier Vanitas insieme ai parenti e amici per cercare l’abito dei sogni per la loro cerimonia. Dopo aver raccontato le storie, le protagoniste affrontano un lungo percorso fatto di prove, ripensamenti e modifiche ai vestiti, fino all’acquisto dell’abito desiderato.

L’Atelier delle Cerimonie 25 novembre, tre matrimoni e una comunione

Grande protagonista de L’Atelier delle Cerimonie è il matrimonio. All’interno del negozio, infatti, sono accolte tre future spose, fra cui Roberta e Federica, che hanno individuato l’Atelier Vanitas di Napoli come il luogo ideale per cercare l’abito dei sogni per le loro nozze. Nel frattempo, Mariarosaria Cacciapuoti accoglie la piccola Kesia, che desidera avere un look da ballo per il giorno della sua comunione.