Sabato 28 novembre, su Rai 1, va in onda, in diretta, la nona puntata di Ballando con le stelle 2026. La trasmissione, proposta dalle 21:30, è guidata da Milly Carlucci, accompagnata da Simone Di Pasquale nella Sala delle Stelle. Nell’appuntamento continua la gara con le seguenti coppie di protagonisti:

Aurora Ramazzotti con Nikita Perotti;

Alessandro Matri con Giada Lini;

Noemi Bocchi con Giovanni Pernice;

Anna Safroncik con Leonardo Lini;

Manuela Moreno con Carlo Aloia;

Monica Guerritore con Luca Urso;

Alberto Ravagnani con Erica Martinelli;

Andy Dìaz Hernandez con Gioia Giovanatti;

Ornella Muti con Pasquale La Rocca.

A votare le performance, nella diretta della nona puntata di Ballando con le stelle 2026, ci sono Carolyn Smith, Barbara D’Urso, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e Alberto Matano. A bordopista, come commentatrici, ci sono Simona Ventura e Francesca Fialdini, che assegnano il Tesoretto insieme a Rossella Erra. In studio, per giudicare le esibizioni, ci sono anche Matteo Addino e Sara Di Vaira. In qualità di Ballerina per una notte di oggi è coinvolta Roberta Bruzzone.

Ballando con le stelle 2026 diretta nona puntata, inizia l’appuntamento

Milly Carlucci dà il via alla nona puntata di Ballando con le stelle 2026. La conduttrice presenta le coppie: fra loro non ci sono Ornella Muti-Pasquale La Rocca, con l’attrice che negli scorsi giorni ha avuto un problema di salute ed è a casa. Carlucci si collega con Muti, che afferma: “Mi sento molto meglio“. Una clip ricorda il suo lungo percorso nel format e Ventura, Fialdini e Mariotto la invitano a tornare la prossima settimana in vista del ripescaggio. Anche D’Urso afferma: “Spero di rivederti nel ripescaggio per ballare divinamente come settimana scorsa“.

Ad aprire la gara c’è la prova del ballo singolo. I concorrenti, a turno, devono improvvisare una performance in solitaria, senza l’aiuto dei professionisti. Parte Aurora Ramazzotti con un charleston, seguita da Andy Diaz con un cha cha e da Manuela Moreno con un boogie. Ad Alberto Ravagnani tocca il samba, ad Anna Safroncik è toccato il charleston. Monica Guerritore inizialmente si rifiuta per non influenzare il clima della performance successiva, ma poi, su invito di Smith, scende comunque in pista con una salsa. Infine ci sono la samba di Noemi Bocchi e il jive di Alessandro Matri. A Smith il compito di formare il podio, che è il seguente:

Alberto Ravagnani con 15 punti; Anna Safroncik con 10 punti; Alessandro Matri con 5 punti.

Si svolge, ora, una gara di Ballando con te. I pole dancer Gabriele Oralli e Giulia Rendo sfidano Viktor Perotti e Simone Lucchese. La vittoria va a Perotti-Lucchese.

Aurora Ramazzotti-Nikita Perotti aprono la gara tradizionale

La nona puntata di Ballando con le stelle 2026 entra nel vivo. La prima coppia a scendere in pista nella gara tradizionale è Aurora Ramazzotti-Nikita Perotti. Eseguono un boogie. “Dinamici e freschi” per Matano, “la cosa più bella fatta fino a oggi” per Zazzaroni. Scontro fra Mariotto e Di Vaira: il primo invita la seconda a evitare “commenti pretestuosi”, ma lei lo invita a “fare silenzio“. Ricevono 44 punti, che diventano 64 punti con il bonus di +20 maturato con la vittoria della scorsa settimana.

Si prosegue con Manuela Moreno-Carlo Aloia. La giornalista, nella clip di presentazione, ha qualcosa da ridire sui voti espressi da Carolyn Smith, rimproverata per un presunto doppio standard nei suoi giudizi. Propongono un tango argentino.