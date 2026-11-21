Sabato 21 novembre, su Rai 1, è andata in onda, in diretta dalle 21:25, l’ottava puntata di Ballando con le stelle 2026. Al timone c’è Milly Carlucci con Simone Di Pasquale nel ruolo di inviato in Sala delle Stelle. Molto atteso, nell’appuntamento odierno, è il ritorno di Paolo Belli: dopo mesi complessi dal punto di vista personale, l’artista è protagonista nuovamente in tv in qualità di Ballerino per una notte.

Al centro, però, c’è la gara. Nella diretta dell’ottava puntata di Ballando con le stelle 2026 si esibiscono tutte le coppie in gioco, giudicate da Carolyn Smith, Barbara D’Urso, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Alberto Matano. Nessun cambiamento fra i giurati, dunque, ma la tensione rimane molto alta dopo lo scontro di sette giorni fa fra D’Urso e Mariotto, al punto da convincere Milly Carlucci a sostituire la postazione dell’ex conduttrice Mediaset con quella di Matano.

A bordocampo, per distribuire il Tesoretto, tornano Rossella Erra, Francesca Fialdini e Simona Ventura. Per commentare le esibizioni, invece, ci sono Sara Di Vaira e Matteo Addino. Questo l’elenco delle coppie in gara nell’appuntamento odierno:

Aurora Ramazzotti con Nikita Perotti;

con Alessandro Matri con Giada Lini;

con Noemi Bocchi con Giovanni Pernice;

con Riccardo Rossi con Elisa Terrasi;

con Anna Safroncik con Leonardo Lini;

con Manuela Moreno con Carlo Aloia;

con Monica Guerritore con Luca Urso;

con Alberto Ravagnani con Erica Martinelli;

con Andy Dìaz Hernandez con Gioia Giovanatti;

con Ornella Muti con Pasquale La Rocca.

Ballando con le stelle 2026 diretta ottava puntata, inizia l’appuntamento

Inizia l’ottava puntata di Ballando con le stelle 2026. La conduttrice torna sul caso del profumo-gate: “Noi ringraziamo chi parla di noi, ma è stato un momento durato un minuto, il fulcro del format sono i ballerini con il loro talento e la passione. Noi stiamo facendo un varietà moderno, siamo parte di una grande famiglia proprio come Antonella Clerici, Carlo Conti e Stefano De Martino“.

La prima coppia a scendere in pista è Manuela Moreno-Carlo Aloia. Eseguono un paso doble. Per Smith è “molto meglio della scorsa settimana“. D’Urso apprezza, invece, la “grinta“. La coppia riceve 35 punti. Si prosegue con il valzer di Riccardo Rossi-Elisa Terrasi. Tanti complimenti da Matano e Smith, che apprezza particolarmente il “lato più serio” del comico. Ricevono 39 punti.

A Ballando con le stelle 2026 ci sono Monica Guerritore e Luca Urso, che partono con un bonus di +20 punti in quanto vincitori della scorsa settimana. Ballano un quick step. La concorrente è “perfetta” secondo D’Urso. Mariotto: “Ti voglio chiedere scusa perché quel che è successo ha oscurato il tuo ballo di settimana scorsa“. Ai due vanno 48 punti, che diventano 68 col bonus.

Il ritorno di Paolo Belli

Durante l’ottava puntata di Ballando con le stelle 2026 ci sono Andy Dìaz Hernandez e Gioia Giovanatti. Propongono un jive. “Missione riuscita” secondo Matano, per Zazzaroni “ha il ballo dentro, qualcosa che gli altri non hanno“. A loro sono assegnati 47 punti.

È il momento di Paolo Belli. Il Ballerino per una notte, in una clip che precede la performance, afferma: “Questa per me è casa e sono contento di ripartire da qua. Voglio abbracciare mamma Lina e tutta la famiglia di Alessandro“. Si tratta dell’uomo che ha perso la vita in seguito all’incidente stradale che ha avuto lo scorso luglio proprio con l’artista. Il cantante intona il nuovo brano Come se non ci fosse un domani. Lunga ovazione in studio per Paolo Belli. La conduttrice Milly Carlucci esprime anch’essa la propria vicinanza alla famiglia di Alessandro. Belli tornerà il 12 dicembre per aprire il numeratore della Maratona Telethon.

A Ballando con le stelle 2026 ci sono Noemi Bocchi-Giovanni Pernice. Ballano un paso doble. Per Smith è “la miglior ballerina mai vista“, al punto da affermare: “Sei pronta per andare a fare i Mondiali“. Ricevono 48 punti. Mariotto dà 8, scatenando le ire di Pernice e degli altri giudici. Matano: “Aspetta di vedere i voti che danno gli altri e lui li cambia per fare bella figura“.

Ballando con le stelle 2026 diretta ottava puntata, Anna Safroncik-Leonardo Lini

L’ottava puntata di Ballando con le stelle 2026 procede con Anna Safroncik-Leonardo Lini. Eseguono un tango. Zazzaroni: “A me è piaciuto tanto“. D’Urso: “Lui è talmente bravo che lei mi è arrivata meno intensa“. Matano non è d’accordo: “Dissento, ho la sensazione che Anna stia ancora scontando l’inizio poco empatico avuto nello show”. Ricevono 47 punti.

Tocca, adesso, a Ornella Muti-Pasquale La Rocca. Ballano uno slowfox. La Rocca, interrogato da Simona Ventura sul presunto screzio con Barbara D’Urso a causa dello spettacolo teatrale della giurata, afferma: “Non rispondo a queste cose, sono qui per insegnare“. Zazzaroni: “So che hai una bronchite, brava a reggere. Non è la tua migliore performance, ma hai mille attenuanti“. Mariotto: “La vostra unione è fastidiosamente bella, nel ballo portate incanto“. D’Urso: “Per me ci sono ballerini migliori, ho apprezzato quello che hai fatto stasera. Ringrazio Pasquale per non aver ceduto all’ennesima provocazione rivolta contro di me“. Ottengono 44 punti.

Lo show continua con Alessandro Matri e Giada Lini. Portano in pista un quick step. “Bella esibizione” per D’Urso. Per Smith l’ex calciatore è “la sorpresa dell’edizione“. Ben 49 punti ai due.

Aurora Ramazzotti-Nikita Perotti sono i vincitori

A Ballando con le stelle 2026 ci sono Aurora Ramazzotti-Nikita Perotti. Il loro moderno riceve una standing ovation dal pubblico. Tantissimi complimenti dai giudici. Per loro ben 50 punti.

Ultima coppia in pista è Alberto Ravagnani-Erica Martinelli con una salsa. Per Matano “è stato un passo indietro, ti ho trovato rigido“. Zazzaroni concorda: “Ti ho visto fare tante prese, ma di salsa c’era poco“. Ricevono 38 punti.

È tempo dei verdetti. Ventura dà 20 punti del Tesoretto a Muti-La Rocca. Fialdini assegna la sua parte di bonus a Safroncik-Lini. Erra, infine, premia con i 20 punti Ramazzotti-Perotti.

La vittoria della serata va ad Aurora Ramazzotti-Nikita Perotti, che ottengono 20 punti di bonus. Allo spareggio eliminatorio vanno Rossi-Terrasi, Ravagnani-Martinelli e Moreno-Aloia. Gli eliminati sono Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi.