Da Stefano De Martino a Ficarra e Picone, sono numerosi gli ospiti in tv di domenica 29 novembre. Di seguito vi sveliamo i protagonisti più attesi.

Domenica 29 novembre ospiti tv, chi c’è da Fabio Fazio

Che tempo che fa di domenica 29 novembre, in onda dalle 19:30 su NOVE, è condotto da Fabio Fazio, affiancato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Ampio spazio, nella diretta, lo ha Stefano De Martino, volto di punta di Rai 1 dove guida tutti i giorni Affari Tuoi, e conduttore nonché direttore artistico della prossima edizione del Festival di Sanremo. A seguire interviene Nanni Moretti per presentare, insieme agli attori Jasmine Trinca e Louis Garrel, il film Succederà questa notte, in uscita al cinema il 3 dicembre.

In programma una performance di Max Pezzali, che a ottobre ha pubblicato il nuovo album Max Forever Vol 2, e una intervista con Ambra Angiolini, responsabile artistica di Amici e da dicembre in tour a teatro con La reginetta di Leenane. Come di consueto torna lo spazio sulla sanità con il prof. Roberto Burioni. Per l’attualità ci sono Max Parisi, Cecilia Strada, Massimo Giannini, Claudio Cerasa, Nello Scavo e Michele Serra. Infine, il conduttore dialoga con Mara Maionchi e Orietta Berti.

Chi c’è a Domenica In

Su Rai 1, dalle 14:00, Mara Venier guida una nuova puntata di Domenica In. Si tratta di un appuntamento con una durata ridotta, in quanto termina intorno alle 14:55 per dare la linea alla finale di Coppa Davis con l’Italia protagonista.

La conduttrice parla di Ballando con le stelle insieme all’ex sacerdote Alberto Ravagnani, in gara nel talent del sabato sera in coppia con Erica Martinelli. A seguire, per parlare del La notte delle fragole, ci sono Ficarra e Picone.

Domenica 29 novembre ospiti tv, le interviste di Silvia Toffanin

Su Canale 5, domenica 29 novembre, torna Verissimo con Silvia Toffanin, al via alle 15:45. In studio è protagonista Luca Parmitano, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea che è stato scelto dalla Nasa come pilota, nel 2027, dell’ambiziosa missione Artemis III. Per parlare del libro La legge dei padri partecipa la criminologa Roberta Bruzzone, seguita da Cristiano Malgioglio e Paola Caruso.

Toffanin, poi, accoglie Mietta e Sabrina Salerno, che parlano della loro forte amicizia iniziata circa 30 anni. Infine ci sono Izabela e Giorgio Manili, i genitori di Viktoria, la ragazzina di 15 anni che aveva chiesto di farsi chiamare Michael e che si è tolta la vita a Roma lo scorso 11 novembre.