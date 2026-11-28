Stasera in TV domenica 29 novembre 2026, Rai 1 prosegue con La famiglia Panini – L’avventura delle figurine, mentre Canale 5 propone la soap turca Racconto di una notte. Rai 2 inaugura The Puzzle Lady, Rai 3 torna con Report e Italia 1 trasmette Le Iene presentano: Inside. Su Nove appuntamento con Che tempo che fa, mentre TV8 dedica la serata al Gran Premio del Qatar di Formula 1. Tra i film spiccano Blood Diamond, L’immortale e Mechanic: Resurrection.
Programmi TV di domenica 29 novembre 2026
- Rai 1, ore 21:30 – La famiglia Panini – L’avventura delle figurine. Prosegue la fiction ambientata a Modena. Giuseppe Panini cerca di trasformare l’edicola familiare in un’impresa destinata a conquistare il mondo. In onda il terzo e il quarto episodio. Possibili variazioni per la finale di Coppa Davis.
- Rai 2, ore 21:00 – The Puzzle Lady. Debutta la serie investigativa con Cora Felton, esperta di enigmistica coinvolta nella soluzione di un omicidio.
- Rai 3, ore 21:00 – Report. Nuove inchieste sul rapporto tra finanza, imprese e controlli pubblici, con approfondimenti sul caso Banca Progetto.
- Rete 4, ore 21:30 – Fuori dal coro. Mario Giordano affronta politica, economia e cronaca attraverso servizi e testimonianze.
- Canale 5, ore 21:21 – Racconto di una notte. Mahir cerca di scoprire la vera identità di Cüneyt Lokman, mentre una telefonata inattesa riporta Asaf a confrontarsi con il passato.
- Italia 1, ore 21:05 – Le Iene presentano: Inside. Alice Martinelli racconta le nuove generazioni, tra ribellione, difficoltà e storie personali.
- La7, ore 20:35 – In onda. Luca Telese e Marianna Aprile approfondiscono l’attualità. Alle 22:00 segue Mercanti dell’anima – L’AI e il nostro futuro.
- TV8, ore 21:30 – Formula 1, Gran Premio del Qatar. La gara sul circuito di Lusail, proposta in differita.
- Nove, ore 19:30 – Che tempo che fa. Fabio Fazio e Luciana Littizzetto tornano con interviste, ospiti e intrattenimento.
I film di stasera in TV: cosa scegliere in chiaro
Rai 4, ore 21:20 – The Soul Eater. In un villaggio francese, alcune sparizioni e misteriosi omicidi riportano alla luce una leggenda inquietante.
Rai Movie, ore 21:10 – L’immortale. Jean Reno interpreta un ex criminale sopravvissuto a un attentato e deciso a vendicarsi.
Iris, ore 21:14 – Blood Diamond – Diamanti di sangue. Leonardo DiCaprio e Djimon Hounsou in un dramma ambientato durante la guerra civile in Sierra Leone.
Rai 5, ore 21:20 – Giordano Bruno. Gian Maria Volonté interpreta il filosofo perseguitato dall’Inquisizione nel film di Giuliano Montaldo.
20 Mediaset, ore 21:10 – Cash Out 2: High Rollers. John Travolta è un ladro ricattato e costretto a organizzare una nuova rapina.
Cielo, ore 21:20 – Chaos. Jason Statham e Ryan Phillippe protagonisti di un thriller poliziesco tra rapine e inganni.
TwentySeven, ore 21:07 – Fermati, o mamma spara. Sylvester Stallone interpreta un poliziotto alle prese con una madre invadente.
Cine34, ore 21:00 – Io & Marilyn. Leonardo Pieraccioni racconta un uomo che evoca lo spirito di Marilyn Monroe.
I film su Sky Cinema domenica 29 novembre 2026
Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Mechanic: Resurrection. Jason Statham interpreta un sicario costretto a tornare in azione.
Sky Cinema Stories, ore 21:15 – Challengers. Zendaya protagonista del film di Luca Guadagnino tra tennis e rivalità sentimentali.
Sky Cinema Collection, ore 21:15 – The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 1. Bella ed Edward affrontano una svolta decisiva nella loro storia.
Sky Cinema Family, ore 21:00 – Bumblebee. Una ragazza scopre che la sua automobile nasconde un robot extraterrestre.
Sky Cinema Action, ore 21:00 – Scarface. Al Pacino interpreta Tony Montana, criminale cubano deciso a conquistare Miami.
Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – Gli occhi del diavolo. Horror ambientato in un convento nel quale una religiosa studia i casi di possessione.
Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Il sol dell’avvenire. Nanni Moretti racconta la crisi personale e artistica di un regista.
Sky Cinema Romance, ore 21:00 – Se scappi, ti sposo. Julia Roberts e Richard Gere in una commedia romantica su una donna che fugge dai matrimoni.
Sky Cinema Drama, ore 21:00 – Le aquile della repubblica. Un attore egiziano viene coinvolto in una produzione cinematografica legata al potere.