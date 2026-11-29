Domenica 29 novembre, su Rai 2, va in onda un nuovo appuntamento de La Domenica Sportiva Pomeriggio. La trasmissione è proposta dalle ore 14:45 circa.

La Domenica Sportiva Pomeriggio 29 novembre, gli ascolti

La conduzione di La Domenica Sportiva Pomeriggio è affidata alla coppia formata dai giornalisti Gianluca Semprini e Francesca Spaziani Testa.

Il programma, visibile anche in diretta streaming e on demand mediante l’applicazione RaiPlay, continua a faticare per quel che concerne gli ascolti, che tuttavia confermano un trend in crescita. La puntata di domenica 22 novembre, in onda dalle 17:05 alle 17:55 circa, ha tenuto compagnia a 406 mila spettatori, con una share del 3,4%. L’appuntamento precedente, trasmesso l’8 novembre, si era fermato al 2,8% di share.

La programmazione tv

La puntata de La Domenica Sportiva Pomeriggio del 29 novembre prende il via, come detto, alle 14:45. La prima parte della trasmissione di approfondimento ha una durata di circa 10 minuti, proseguendo fino alle 14:55. Orario, questo, in cui parte la sfida fra Verona e Trento, valevole per l’8° giornata della massima serie maschile di pallavolo. Al termine dell’incontro riprendono la diretta i conduttori Gianluca Semprini e Francesca Spaziani Testa, che continuano a intrattenere e informare il pubblico della seconda rete della TV di Stato sino alle ore 18:05, quando viene ceduta la linea al TG2 Dossier.

Al centro del programma, come sempre, ci sono gli argomenti sportivi di maggiore attualità, a partire dalla Serie A. Negli anticipi del sabato la capolista Lazio di Gennaro Gattuso ha confermato l’ottimo stato di forma, sconfiggendo per 2 a 1 in trasferta il Torino. In attesa dell’incontro della Roma, l’Inter di Cristian Chivu ha guadagnato il secondo posto sconfiggendo per 4 a 0 il Genoa.

Ampio spazio, nella puntata odierna de La Domenica Sportiva Pomeriggio, lo hanno anche i motori. A Valencia si è svolto l’ultimo Gran Premio della carriera di Marc Marquez, pilota spagnolo di MotoGP che a sorpresa ha annunciato il ritiro dall’attività agonistica dopo aver vinto, per la decima volta, il titolo di campione del mondo.

La Domenica Sportiva Pomeriggio 29 novembre, gli ospiti

Ad arricchire la puntata de La Domenica Sportiva Pomeriggio ci sono numerosi ospiti. Essi, in studio, discutono tutti insieme delle varie tematiche al centro del programma. Fra i protagonisti attesi, presenti in tutti gli appuntamenti proposti fino a oggi, ci sono Stefano Sorrentino, ex portiere di Chievo Verona e Palermo, e Davide Moscardelli, che ha alle spalle una lunga carriera da attaccante.