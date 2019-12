Le Iene Show 22 dicembre 2019 – Intervista a Chico Forti

Ultima puntata de Le Iene Show su Italia Uno prima della pausa. Il trio formato da Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma sarà al timone dell’episodio per l’ultimo appuntamento del decennio

Le Iene Show 22 dicembre 2019 – Silvana Saguto, Chico Forti, intervista Paolo Ruffini

Gaston Zama riesce ad entrare nel carcere dove è rinchiuso Chico Forti da 20 anni.

La sensazione di stupore dei due è tangibile.

Forti dice che nonostante il tempo passato rinchiuso, lui non si sia mai abituato e mentre è prigioniero, cerca di passare il tempo lavorando ed aiutando tutti così da non avere modo di pensare e diventare triste.

Zama racconta a Forti, come si sia interessato della sua storia e di essere addirittura riuscito a parlare con sua madre.

Chico resta piacevolmente sorpreso del fatto che in Italia, soprattutto negli stadi si parla molto di lui e ci sono stati degli striscioni per invocare la sua liberazione.

Il prigioniero trentino dice di essere rimasto molto deluso dai vari presidenti italiani che lo hanno informato, eccezion fatta per il ministro Terzi.

Forti racconta di essere rimasto informato grazie alla stazione radiofonica della BBC inglese, che lui ascolta sempre di notte.

Gaston Zama riporta che Riccardo Fraccaro ha rivelato che il governo italiano chiederà agli Stati Uniti la grazia per Forti.

Il prigioniero dice di essere stato così disponile con Gaston Zama perché ha compreso come lui stia cercando solo di scoprire la verità e non di vedere un prodotto.

L’ultima domanda di Zama è se secondo Forti, lui merita di morire in quel carcere e la risposta è solo un silenzio spaventoso

Le Iene Show 22 dicembre 2019 – Il cerchio magico della giudice Saguto

Matteo Viviani torna ad occuparsi del processo antimafia che sta coinvolgendo l’ex giudice, Silvana Saguto.

Ascoltiamo un altra sequenza di intercettazioni che svelano tutto un ulteriore giro di interessi nei quali è coinvolta la Saguto ed i suoi collaboratori, ribattezzati “Il cerchio magico”.

Viviani si concentra molto, insieme ad una giornalista di AdKronos, tale Elvira Terranova, a ricostruire tutti i servizi che Carmelo Provenzano abbia svolto per la giudice Saguto, soprattutto la scrittura della laurea del figlio della donna.

La iena finalmente riesce ad incontrare Silvana Saguto in strada e le domanda a proposito di tutto ciò che ha scoperto ma riceve solo negazioni e difese.

Viviani prende le distanze dalle dichiarazioni intercettate, nelle quale l’ex giudice diceva di sapere di beni appartenenti a Brusca e di non volerne parlare.

Silvana Saguto prima di chiudersi nel portone di casa afferma che i finanzieri abbiano mischiato le dichiarazioni e lei non dirà nulla finché non sarà condannata

Le Iene Show 22 dicembre 2019 – Intervista a Paolo Ruffini

Paolo Ruffini risponde in maniera autoironica ed intelligente alle domande nella sua intervista.

Il conduttore di Colorado invita tutti a seguire la nuova edizione de La pupa ed il secchione, assicurando che sarà anche un programma di cultura grazie agli strafalcioni.

Prima di chiudere la chiacchierata, Ruffini da prova di conoscenze generali

Veronica Ruggeri ci parla, attraverso persone che ne soffrono, della tricotillomania, la voglia di strapparsi i capelli.

Le ragazze intervistate dalla iena ci raccontano di aver provato a trovare dei metodi per non cadere in tentazione ma è molto difficile ed essere anche vittima dei bulli non aiuta la situazione

Le Iene Show 22 dicembre 2019 – Scherzo al Ken umano italiano

La vittima dell’ultimo scherzo de Le Iene della stagione è Angelo, il Ken umano italiano.

Il ragazzo dato che ha molto materiale in plastica all’interno del suo corpo è diventato vittima dello scherzo che lo porterà ad essere gettato all’interno di una discarica.

Il povero Ken italiano crede di dover partecipare ad un video divertente per Cristiano Malgioglio ma viene incastrato dentro ad un cassonetto per gettare la plastica, bloccato dentro e trasportato in autostrada.

Il povero Angelo viene liberato solo in mezzo ai rifiuti ed una volta scoperto lo scherzo, decide di completare l’opera e si getta nei rifiuti.

La regia annuncia IeneYeh, il nuovo programma de Le Iene che andrà in onda dal 7 gennaio dalle 19.20 alle 20.20 da lunedì al venerdì e ripercorrerà 22 anni di storia del programma

Le Iene Show 22 dicembre 2019 – Wanda Nara e Pupo

Wanda Nara e Pupo sono i protagonisti dell’intervista doppia.

I due scherzano sul loro ruolo nel Grande Fratello Vip e poi si prendono in giro tra loro. C’è tempo anche per una breve intervista solo con Wanda Nara,

che racconta di quando sua duro per una donna dover lavorare nel mondo del calcio, secondo lei pieno di razzismo, maschilismo ed omofobia.

La procuratrice di Icardi dice di essere ancora legata all’Inter.

La bella argentina racconta di quando non ha potuto parlare con un presidente perché lui non parlava con donne.

Dopo tocca anche a Pupo, che però fa desistere subito la iena dato che non sa nemmeno il nome di un vincitore del Grande Fratello.

Dopo il recap di alcuni servizi presi dall’archivio, termina l’ultima puntata del decennio de Le Iene Show