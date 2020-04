Le Iene Show torna in diretta tv questa sera, 21 aprile 2020, alle 21.20 su Italia 1. Il programma era stato bloccato lo scorso 8 marzo a causa della positività al coronavirus dell’inviato Alessandro Politi.

Stasera Le Iene propongono una nuova formula nel rispetto delle normative di distanziamento sociale e delle misure cautelative dovute alla pandemia da Coronavirus. Inoltre, almeno per il momento, l’appuntamento è in onda una sola volta a settimana.

Le Iene Show 21 aprile 2020 diretta – i conduttori

I conduttori di Le Iene Show per stasera, 21 aprile 2020, sono Matteo Viviani, Filippo Roma e Giulio Golia. Presentano da casa, ma attraverso una formula inedita. Infatti, è stato ricostruito per loro una sorta di studio virtuale nel quale sono proiettate le loro immagini. Una metodologia simile a quella utilizzata nelle interviste doppie o triple. In questo modo sono presenti a schermo tutti e tre contemporaneamente, come se fossero davvero insieme.

I servizi non sono troppo diversi dalla norma. Gli inviati, però, indossano la mascherina nera griffata su scritto il nome del programma. A seguire, vi proponiamo la diretta della puntata.

Le Iene Show 21 aprile 2020 diretta – lo studio virtuale

Prima dell’inizio della diretta, a le Le Iene Show viene presentato uno scherzo fatto “a distanza”. Con una video chiamata, alcuni giovani comunicano ad amici e parenti che intendono tornare al Sud, partendo dal Nord Italia, nonostante l’emergenza e incuranti delle normative. Ovviamente, non intendono farlo davvero. Fa parte del repertorio di filmati esclusivi diffusi sul sito Le Iene.it, presentati durante i giorni di assenza della trasmissione.

Quindi, inizia la diretta. L’illusione della compresenza in studio dei conduttori è perfetta, e non si nota la differenza con la normale trasmissione. Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma fanno i complimenti ai tecnici che hanno permesso la riuscita di questo efficientissimo studio virtuale. Viene quindi lanciato il primo servizio.

Le Iene Show 21 aprile 2020 diretta – Video-Storia di un Positivo al Coronavirus

Il primo servizio delle Iene Show parla della quarantena della Iena Alessandro Politi. Il servizio descrive tutte le procedure alle quali la Iena è stata sottoposta, le stesse che molti Italiani hanno dovuto affrontare nelle settimane passate.

Nello spazio di 20 giorni Alessandro Politi ha subito 3 tamponi, tutti positivi. Questo significa che la sua quarantena è atipica, più lunga del normale. La Iena aveva deciso, proprio in quei giorni, di condividere sul sito Iene.it un video. Nel video il giornalista si interrogava sul perché le linee guida dell’OMS non diffondessero le notizie riguardo le “quarantene atipiche”: più lunghe di 15 giorni, e fino a 40. Il video era rimbalzato sulle tv nazionali di tutta Europa.

“Quanti sono i Politi di turno, persone con sintomi che non hanno fatto il tampone, e dopo 15 giorni sono già in giro?” si chiede la Iena in chiusura di servizio.

Come saremo dopo la quarantena?

Il video successivo racconta la storia di Wuhan, la città cinese da cui il Coronavirus si è diffuso mesi fa. Lo scopo è immaginare cosa potrebbe succedere in Italia quando, come già accaduto a Wuhan, la quarantena forzata dei cittadini potrà dirsi ufficialmente conclusa.

Non solo, durante lo svolgimento del servizio vengono mostrate immagini di repertorio, girate principalmente da blogger e personalità del Web cinese. Nei giorni in cui la situazione stava venendo insabbiata dal Governo Cinese, erano loro gli unici a mostrare cosa realmente stesse succedendo negli ospedali e per le strade. Così, si ripercorre la storia dell’intera emergenze Coronavirus, vista dalla prospettiva dei media cinesi.

La giornalista delle Iene è in collegamento con uno di questi giovani ragazzi cinesi. Con lui parla dell’applicazione per smartphone che in Cina consente di monitorare gli spostamenti dei cittadini, per evitare nuove diffusioni di focolai. Una soluzione che si sta discutendo di recente anche per l’Italia. E che parrebbe, almeno in Cina, star portando lentamente a dei risultati concreti. Ad esempio, fra le attività che hanno riaperto ci sono i parrucchieri. Attrezzati con mascherine per naso e bocca, e schermature per gli occhi. Ma “la vita è cambiata” racconta. Le scuole di Wuhan, ad esempio, sono tuttora chiuse.

“Se dobbiamo ringraziare qualcuno non è il nostro Governo, ma la gente di Wuhan e i medici” conclude il ragazzo.

L’ospedale costruito dagli Alpini a Bergamo

Il servizio successivo è stato girato a Bergamo, presso l’ospedale che gli Alpini, insieme con molti volontari, hanno edificato. “Bergamo ha risposto presente subito, fin dai primi giorni” racconta uno dei volontari. A girare il servizio è un giornalista delle Iene, che ha deciso di proporsi come volontario e ha girato il servizio intervistando i presenti. L’ospedale non è semplicemente una struttura di primo soccorso. La costruzione realizzata dai volontari è tanto sofisticata che l’OMS lo ha preso a esempio per l’edificazione di strutture simili in altre parti del mondo.

I volontari degli Alpini di Bergamo non si sono, però, solamente occupati della costruzione dell’ospedale. Si sono adoperati, ad esempio, per realizzare le sanificazioni nelle case di riposo, fra le strutture più colpite dall’emergenza al Nord. E per distribuire generi di prima necessità alle famiglie bisognose.

Infine, fra i loro compiti c’è anche il trasporto delle salme di chi è rimasto vittima del Coronavirus. Le immagini mostrate sono strazianti, i volontari sono visibilmente provati dalle operazioni, che si ripetono, ugualmente terribili, giorno dopo giorno.

“Questa sfida, questa battaglia, è psicologica. Spero di resistere” racconta la Iena in un filmato registrato durante i giorni di volontariato.

Lo scherzo delle Iene a Michelle Hunziker

“Pensavate che in questi giorni ci saremmo fermati?” chiedono i tre conduttori. Si riferiscono al fatto che Le Iene Show è riuscito, nonostante la quarantena, a fare uno scherzo nientemeno che a Michelle Hunziker. Sfruttando la complicità della figlia, Aurora, Le Iene vogliono fare “il primo scherzo a distanza delle Iene”.

Lo scherzo è semplice in teoria, ma difficile da realizzare. Bisogna recapitare le telecamere da nascondere negli ambienti, e coinvolgere “gli attori”.