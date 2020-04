Puntata speciale di Patriae, questa sera, con Max Giusti in occasione del Natale di Roma. L’appuntamento è in onda martedì 21 aprile alle 23.00 su Rai2. Il programma è condotto da Annalisa Bruchi affiancata da Alessandro Giuli e Aldo Cazzullo.

Patriae Max Giusti e l’omaggio per il Natale di Roma

In occasione del Natale di Roma Max Giusti, ospite del programma, rivolge un speciale augurio a tutti gli italiani. L’attore e comico si trova nei musei Capitolini con lo sfondo dei Fori Imperiali. L’iniziativa del Comune di Roma è prevista, in versione integrale mercoledì 22 aprile, sul sito e sui social di Roma capitale. 2773 anni fa veniva fondata la città eterna e quello attuale è, per la prima volta nella lunga storia, un compleanno particolare. Lo ha fatto notare anche il primo cittadino di Roma Virginia Raggi che ha postato su Facebook immagini della Capitale.

Un messaggio di speranza e di coraggio mentre l’Italia si prepara alla fase due prevista dall’emergenza Covid – 19.

Patriae come sarà l’estate degli italiani?

Dopo la lunga quarantena, come sarà o come potrebbe essere l’estate degli italiani? In particolare gli italiani potranno andare in vacanza?

Se ne discute, tra gli altri, con Bernabò Bocca presidente di federalberghi , Philippe Daverio storico dell’arte e Paolo Crepet psichiatra e sociologo.

L’attenzione è puntata soprattutto sul turismo, uno dei settori che più ha sofferto durante il lockdown. Un servizio specifico lo documenta. Ma le prospettive immediate non sono rosee. Al contrario. Per adesso sono ancora vietate tutte le iniziative che prevedono assembramenti e non rispettano il distanziamento sociale. L’alternativa è nelle iniziative culturali on line: musei, concerti, conferenze.

Molte rinunce, dunque per gli italiani in quarantena come racconta Alessandro Giuli.

Patriae la fase 2 e il crimine ai tempi del Covid – 19

Nonostante l’emergenza Covid – 19, le università italiane hanno sempre continuato a funzionare grazie al web. Se ne parla soprattutto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica Gaetano Manfredi.

La fase due prevede tra l’altro maggiori controlli ed una ulteriore riduzione della privacy. A discuterne con il magistrato Alfonso Sabella anche Maurizio Gasparri di Forza Italia e Alessandra Ghisleri sondaggista che documenta quanto pensano gli italiani.

Un altro aspetto su cui ci si sofferma è la delinquenza organizzata che ha trovato il modo di sopravvivere. Lo documenta un servizio filmato con i dati sulla criminalità ai tempi del coronavirus.

Alla fine, arrivano, puntuali, le pagelle di Aldo Cazzullo sui personaggi della settimana.