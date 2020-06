Alle 21.20 di martedì 16 giugno 2020, torna su Italia 1 l’appuntamento in diretta con Le Iene Show. La puntata è preceduta da Iene.it: Aspettando le Iene, un contenitore di servizi trasmesso live sulla pagina Facebook delle Iene e sul sito ufficiale Iene.it. L’anteprima è condotta da Giulia Innocenzi.

Sul sito Iene.it sono disponibili brevi estratti dei servizi previsti per la serata. Tra questi uno è dedicato alla cosca mafiosa insediata a Roma. Un altro è relativo all'imbrattamento della statua di Indro Montanelli a Milano, ad opera di un collettivo studentesco che ne richiede la rimozione dal parco in cui è sita.

La puntata integrale è visibile in diretta streaming sul servizio MediasetPlay. I singoli servizi e le puntate precedenti sono disponibili al termine dello show anche sul sito Iene.it.

Le Iene Show 9 giugno 2020 – La diretta

Post lockdown è aumentato esponenzialmente l’uso delle biciclette come mezzo di trasporto primario. Se l’uso delle biciclette aiuta l’ambiente e fa bene alla salute, è altrettanto vero che è molto difficile parcheggiarle in sicurezza. In Italia infatti viene rubata una bici ogni 2 minuti.

Andrea Agresti ci porta a Bologna, la città italiana più “bike friendly”. La redazione delle Iene decide di fare un esperimento e parcheggia una bici da 200 euro in pieno centro. La bici viene rubata dopo poco e viene portata sul retro di un ristorante indiano. Il proprietario Ahmed nega qualsiasi implicazione ed infuriato caccia l’inviato e prende a colpi la telecamera. All’arrivo dei carabinieri il proprietario del locale spiega di aver scambiato 50 euro di cibo con la bicicletta.

Viene ripetuto l’esperimento e anche stavolta la bici viene rubata dopo poco. Il ladro scompare, ma grazie al gps le Iene riescono a rintracciarlo e parte l’inseguimento. L’uomo riesce però a darsela a gambe.

Agresti ci porta poi nel “mercato nero” delle biciclette. Qui riuscirebbe ad acquistare una bici per soli 20 euro.

Le Iene Show, Di Maio ed i Pomigliano boys

Roberta Rei ci porta al Liceo Classico Vittorio Imbriani di Pomigliano, istituto in cui si diplomò Di Maio. Il Ministro non ha mai dimenticato gli anni tra i banchi di scuola e ancora vi torna a volte per presenziare ad eventi.

Molti dei compagni di scuola di Di Maio hanno fatto carriera e ricoprono oggi incarichi importanti. Ad esempio Dario De Falco, suo caro amico, è diventato capo della sua segreteria.

L’attivista Aniello Nazaria non ha frequentato quel liceo e denuncia questa “sospetta coincidenza”. Un tempo era un fervente sostenitore del Movimento 5 stelle, ma si è poi ricreduto. Nel 2018 è stato eletto alla Camera dei Deputati ma il suo seggio sarebbe stato dato ad un altro perchè non sarebbe stata applicata correttamente la legge elettorale. “Inizialmente ho pensato fosse una svista” – racconta. Nello sostiene che sarebbe stato privato del seggio in Parlamento in favore di altri candidati tra cui il ministro Azzolina.

Aniello non si è però abbattuto e c’ha provato un’altra volta, ma stavolta a dare parere negativo sulla sua candidatura è stato il capo politico (Luigi Di Maio). “Il più votato della sua regione è stato escluso da lui senza un motivo né una spiegazione” – continua. Al suo posto sarebbe entrato Luigi Napolitano, altro compagno di scuola di Di Maio.

Le Iene Show, sfruttate al bar del tribunale

Torregrossa è il proprietario del bar del tribunale di Palermo. Anni fa denunciò di essere vittima del pizzo, ma oggi è lui ad essere denunciato dalle sue dipendenti. Rita e Valeria sono contrattualizzate per un part-time di 4 ore, ma ne lavorano 9. Il loro stipendio ammonta a soli 600 euro. Lavorano per circa 3.33 euro all’ora. Torregrossa bonifica alle sue dipendenti alcune cifre, ma loro devono restituirgli gran parte della somma in banconote.

Le due dipendenti sottostanno a questa ingiustizia da ben 12 anni, sotto ricatto morale. Non solo però le sole a lavorare in quel bar. Ci sono altri 10 colleghi, che si rifiutano però di testimoniare per “proteggersi il posto di lavoro”.