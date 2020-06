Stasera, mercoledì 17 giugno, l’evento principale in tv è la finale di Coppa Italia tra Juventus e Napoli, su Rai 1. In alternativa, un gran numero di film e serie tv. Tra cui, Paradiso amaro su Canale 5, Pensavo fosse amore… invece era un calesse su Rete 4 e La ruota delle meraviglie su Rai Movie. Chi l’ha visto? su Rai 3 e Atlantide su La7 saranno le eccezioni dedicate all’informazione.

Stasera in TV mercoledì 17 giugno 2020 – Programmi film serie in onda su Rai 1 e sugli altri canali Rai

Stasera, mercoledì 17 giugno 2020, Rai 1 trasmette in diretta dalle 20:30 la finale di Coppa Italia, tra Juventus e Napoli. La partita si gioca allo Stadio Olimpico di Roma e viene proposta anche in 4K sul canale 210 di TivùSat. Telecronaca affidata ad Alberto Rimedio, con il commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Su Rai 2, stasera alle 21:20 va in onda Il gioco del tradimento, di Christie Will. Il film racconta la storia di Lily, che si prende cura del figlio mentre il marito è spesso lontano. Quando inizia a flirtare con l’insegnante del figlio, si lascia andare alla passione. Con Rachel Hunter e Clayton Chitty.

Tra i programmi di Rai 3, alle 21:20 c’è la puntata settimanale di Chi l’ha visto?, con Federica Sciarelli. Aggiornamenti tragici sulla piccola di 3 anni Maddie McCann, figlia di medici inglesi rapita in Portogallo nel 2007. Il principale sospettato della scomparsa sarebbe responsabile anche di altre sparizioni e abusi su minori.

Su Rai 4, alle 21:20, il film Underworld – La ribellione dei lycans, terzo capitolo della serie.

Mentre, Rai 5 stasera alle 21:15 si dedica all’opera con Falstaff di Giuseppe Verdi. Spettacolo di scena nel 2006 al teatro Comunale di Frienze, diretta dal Maestro Zubin Mehta.

Segue, alle 23:25, la terza parte del documentario Rolling Stones – Stories from the edge.

Rai Movie programma, alle 21:10, il film La ruota delle meraviglie di Woody Allen. New York e Coney Island fanno da sfondo alla rappresentazione della complessità dei rapporti d’amore. Con Kate Winslet, Justin Timberlake, Jim Belushi e Juno Temple.

Infine, Rai Premium ripropone alle 21:20 la prima puntata di Top Dieci, il nuovo programma di Carlo Conti andato in onda domenica scorsa.

Stasera in TV mercoledì 17 giugno 2020 – Programmi film serie in onda su Canale 5 e sugli altri canali Mediaset

Mercoledì 17 giugno 2020, alle 21:25, su Canale 5 va in onda il film premio Oscar Paradiso amaro, di Alexander Payne. Tratto da Eredi di un mondo sbagliato di Kaui Hart Hemmings. George Clooney interpreta il protagonista, uomo che si dedica al lavoro trascurando la famiglia. Quando la moglie rimane vittima di un incidente, la sua vita viene stravolta e le Hawaii, dove si trovano, si trasformano in un paradiso amaro. Nel cast Shailene Woodley, Beau Bridges e Robert Forster.

Italia 1, invece, stasera programma alle 21:33 il film Una ragazza e il suo sogno. Una diciassettenne newyorkese vola a Londra per conoscere il padre. Il suo tuffo nell’aristocrazia inglese crea scompiglio. Con Kelly Preston, Amanda Bynes, Colin Firth e Eileen Atkins.

Mentre, su Rete 4 alle 21.25 c’è il film Pensavo fosse amore… invece era un calesse, di Massimo Troisi. Tommaso e Cecilia sono due napoletani in procinto di sposarsi. Cecilia decide di lasciare il fidanzato e lui fa di tutto per riconquistarla. Oltre a Massimo Troisi, nel cast anche Francesca Neri, Marco Messeri ed Angelo Orlando. Le musiche sono di Pino Daniele.

Cine 34 stasera propone alle 21:10 Finché c’è guerra c’è speranza, di Alberto Sordi. L’attore romano interpreta un mercante d’armi in affari nel continente africano.

Su 20 c’è in prima tv l’episodio 1 della terza stagione della serie tv The last kingdom. Appuntamento alle 21:13.

Inoltre, su Iris alle 21:15 va in onda Bordertown. Jennifer Lopez e Antonio Banderas in un film diretto da Gregoryu Nava che denuncia gli abusi subiti dalle lavoratrici messicane impiegate nell’ambito del Piano BAFTA.

Tra i programmi di Italia 2, alle 21:25 c’è Lupin III: la donna chiamata Fujiko Mine.

Su La 5, alle 21:10 il film Molto incinta.

Infine, Mediaset Extra alle 21:15 replica Le Iene show.

Programmi film serie in onda mercoledì 10 giugno su La7, La7d, Real Time, Nove, Paramount Channel, Cielo e Tv8

Tra i programmi di La7, mercoledì 17 giugno va in onda Atlantide – Vietnam la guerra maledetta. L’approfondimento di Andrea Purgatori su una delle guerre più disastrose del secondo Novecento.

Su Real Time, alle 21:20, una nuova puntata di 5 gemelle sotto un tetto. Episodio A scuola.

Mentre su NOVE, alle 21:25, c’è il film Sapore di mare, di Carlo Vanzina. Con Jerry Calà, Christian De Sica, Edoardo Vianello, Virna Lisi, Isabella Ferrari e Marina Suma.

Tv8 programma alle 21:30 il film Hitch – Lui sì che capisce le donne, con Will Smith.

Inoltre, su Cielo alle 21:15 va in onda Absolute zero, pellicola di fantascienza che simula un’improvvisa nuova era glaciale.

Infine, su Paramount Channel torna alle 21:10 la serie dedicata a Miss Marple, il celebre personaggio di Agatha Christie.

Programmi film serie da vedere su Sky mercoledì sera



Stasera, mercoledì 17 giugno, su Sky Uno alle 21:15 va in onda Besta Bakery – Pasticcerie d’Italia, tappa nel salernitano.

Segue alle 22:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti, puntata in Friuli Venezia Giulia.

Invece, su Sky Uno Vacanze Italiane, alle 21:15 dopia puntata di Un sogno in affitto. Paola Marella va con Francesco Pannofino in Versilia e con Luca Calvani sul Lago di Como.

Sky Atlantic propone in prima tv gli episodi 7 e 8 della serie Cercando Alaska.

Per i programmi di Sky Arte, alle 21:15 c’è il documentario PJ Harvey – A dog called money. Un viaggio della cantautrice inglese tra Afghanistan, Kosovo e Washington DC, raccontato con le sue canzoni e le fotografie di Seamus Murphy.

Segue, alle 22:30 il Live di Amy Winehouse alla Porchester Hall di Londra, registrato nel 2007.

Tra i film da vedere su Sky mercoledì 17 giugno, su Sky Cinema Uno alle 21:15 c’è Spider-man: far from home.

Su Sky Cinema Due, alle 21:15, in onda il film pluripremiato Rain Man, l’uomo della pioggia. Con Tom Cruise e Dustin Hoffman.

Su Sky Cinema Romance, alle 21:00, in onda Harry, ti presento Sally.

Su Sky Cinema Drama, Luisa Ranieri è protagonista alle 21:00 con Vita segreta di Maria Capasso.

Infine, Sky Cinema per te 2 offre alle 21:00 Rambo – Last blood.