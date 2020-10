Questa sera, giovedì 8 ottobre 2020 è trasmesso, alle 21.20 su Italia 1, l’appuntamento con Le Iene Show. La seconda puntata della nuova edizione avrebbe dovuto essere condotta dal trio al maschile Filippo Roma, Matteo Viviani e Giulio Golia. Quest’ultimo, però, è di recente risultato positivo al tampone per il Covid-19; pertanto, lo sostituisce la Iena Nina Palmieri.

Sul sito ufficiale Iene.it sono presenti alcune anticipazioni dei servizi in onda stasera. In particolare un’inchiesta sull’utilizzo di plasma iperimmune come cura per il Covid, a cura di Alessandro Politi. In Italia, nonostante numerosi medici siano favorevoli, il trattamento con il plasma non si è diffuso negli ospedali.

Nina Palmieri, invece, ha seguito il caso scoppiato a Verona, dove il Citobacter, un batterio letale per i neonati, si è diffuso in un’ospedale causando numerose vittime.

Infine, non poteva mancare il tradizionale scherzo delle Iene al Vip di turno. Questa sera è toccato a Red Ronnie, conduttore televisivo, critico musicale, giornalista e conduttore radiofonico. A Ronnie, da anni vegano convinto, viene fatto credere di aver consumato un hamburger di carne.

Le Iene Show 8 ottobre, la diretta

Il primo filmato in onda questa sera è un montaggio di aggiornamenti su servizi già trasmessi. Le Iene avevano indagato su “bombe ecologiche”, ecoballe di plastica inquinante rinvenute in mare. Le autorità locali hanno iniziato a recuperare le ecoballe. Poi, i risultati ottenuti dal photoshooting contro il body-shaming, seguendo l’esempio di Vanessa Incontrada.

Poco dopo, il trio temporaneo composto da Matteo Viviani, Filippo Roma e Nina Palmieri spiega le ragioni dell’assenza di Giulio Golia. Quindi, va in onda il secondo servizio di stasera, dedicato alla presunta esame truffa sostenuto da Suarez. “Ma alcuni dei nostri calciatori italiani lo saprebbero superare?” si chiedono le Iene. Che poi pongono domande di grammatica basilare ad alcuni calciatori, fra cui Antonio Cassano. I risultati non sono soddisfacenti. “Non avete raggiunto la sufficienza!” affermano le Iene ai tre calciatori coinvolti.

Le Iene Show 8 ottobre, il caso di Cecilia Marogna

In queste settimane, uno scandalo ha investito la segreteria di Stato Vaticana, e tutta la Santa Sede. Monsignor Angelo Becciu avrebbe nascosto una serie di sprechi di denaro in beni di lusso. Fra le carte rinvenute dalle Iene, spunta il nome di una società, e della signora Cecilia Marogna. Che prontamente le Iene cercano di rintracciare, per capire dove siano finiti i soldi spesi dalla Santa Sede. Monsignor Becciu ha dichiarato che la signora Marogna l’avrebbe ingannato. Di contro, la signora Marogna ha parlato con le Iene esponendo la sua versione dei fatti.

Cecilia Marogna dichiara di aver offerto vari servigi alla Santa Sede, e che la sua è una società di Servizi Segreti. “Molti dei soldi che ho ricevuto sono compensazioni di lavori già svolti in passato. In Vaticano poi non c’è fiscalità, non si fa fattura” spiega la donna. Ma le dichiarazioni non soddisfano le Iene. “Quindi in Vaticano coi soldi si può fare quello che si vuole? Non si sa quanto si spende e per cosa?” chiede la Iena. “Qualcuno ha dei report, che ho dovuto redigere per pagare i miei lavoratori.”. Ovviamente, poi alle Iene non è pervenuto nessun documento.

Le Iene Show 8 ottobre, lo scherzo a Red Ronnie

“No dai, non abbiamo fatto mangiare della carne a un vegano, non si fa!” esordisce Matteo Viviani, prima di lanciare lo scherzo fatto a Red Ronnie, vegano convinto da più di 30 anni. La figlia di Ronnie, Luna, aiuta le Iene a far credere all’uomo di aver mangiato un Hamburger di carne.

In un ristorante con alcuni amici, la trappola delle Iene è tesa. “Non riesco più nemmeno a mangiarla la carne” dice Ronnie a tavola, mentre mangia alcuni dei piatti proposti dal ristoratore, e a suo dire privi di ingredienti animali. “Abbiamo un Burger Vegano molto buono” afferma il cameriere. Il piatto che verrà dato a Ronnie è davvero vegano: un prodotto innovativo proveniente dagli States che imita alla perfezione persino il sanguinamento della carne al sangue. Ma lui non lo sa, e i suoi commensali e il ristoratore gli faranno credere di aver divorato un hamburger vero.

La trappola scatta quando a Red Ronnie viene mandato dalla figlia un finto reportage televisivo. Nel video si insinua che Ronnie non sia più vegano. Con tanto di foto scattata di sfuggita dal ristoratore mentre mangia l’hamburger al tavolo. La foto scatena le finte reazioni di tutti gli attivisti vegani più noti in Italia, e Ronnie è costretto a diffondere un video in diretta sui suoi social per discolparsi. “C’è tutto il web indignato per il fatto che mangio carne. Perchè mi hai fatto una foto dicendo che mangiavo della carne?” grida Ronnie all’uomo che crede responsabile.

Durante la diretta, molti followers di Ronnie lo avvisano che il ristoratore è un attore delle Iene. “Guarda che è uno scherzo” gli spiegano. Ma Ronnie non ci crede, e prosegue la sua crociata contro il ristorante. “Ma sei scemo? Mi hai fatto mangiare un hamburger di carne? Ti denuncio!” grida Ronnie.

Luca Corderi e la rissa al campionato mondiale di kart

All’ultima tappa del campionato mondiale di Kart, Luca Corderi, dopo essere stato mandato fuori strada, impazzisce dalla rabbia, e mette in pericolo sé stesso e gli altri piloti. Attraversa la pista a piedi, lancia un pezzo del suo kart contro un pilota, e non contento scatena anche una rissa dopo la corsa.

Le Iene intervistano Luca Corderi per fargli comprendere la gravità dei suoi gesti. Ma il ragazzo sembra essere già conscio di aver sbagliato. “Non voglio più vedere i kart. Ha tirato fuori la parte peggiore di me.” dice il ragazzo. Il gesto di Corderi ha rovinato non solo la carriera del ragazzo, ma anche la società della famiglia, proprietaria di un’officina e di un circuito di corse. E’ stata chiesta la massima pena contro i Corderi, quindi la radiazione da tutte le competizioni, e la revoca della licenza per il circuito dei Corderi “Devo licenziare i dipendenti, non so come fare” afferma la madre di Corderi.

Il padre di Luca Corderi racconta cosa è accaduto durante la rissa che ha seguito la gara. “Siamo stati dei cogl***i. Ma ho visto mio figlio aggredito, ho voluto difenderlo. Ho avuto paura per la sua incolumità.”. La storia, però, non finisce bene per i Corderi. Luca e il padre sono stati radiati, e la pista di famiglia ha perso la licenza.

L’intervista doppia a Emis Killa e Jake la Furia

Emis Killa e Jake la Furia vengono intervistati in vista dell’uscita dei loro ultimo disco registrato insieme: intitolato 17.

“Perchè i rapper si ricoprono di gioielli?” chiede l’intervistatore. “Serve a dire che ce l’ho fatta” risponde Killa.

“Cosa pensi dei negazionisti?” prosegue la Iena. “Che sono scemi, come i terrapiattisti” risponde Killa.

L’intervista prosegue parlando di temi scottanti. Sia Killa che Jake la Furia ammettono di avere un passato burrascoso. Entrambi hanno ammesso di aver rubato, e partecipato a numerose risse. Altri temi dell’intervista sono il bullismo, fenomeno contro il quale entrambi i rapper si mostrano contrari, la droga e il loro utilizzo, la prostituzione e l’omofobia. “Dimostriamo che non siete contrari ai rapporti omosessuali: datevi un bacio virtuale” chiede l’intervistatore. E i due lo accontentano.

Lo spaccio di stupefacenti a Palermo

In una borgata di Palermo, lo Sperone, le Iene hanno indagato sulle piazze di spaccio in compagnia di un ex frequentatore dello Sperone, ora pentito. L’uomo guida le Iene nei palazzi popolari, tra le vedette dotate di cellulare, pronte a comunicare l’arrivo della polizia. O qualunque movimento sospetto dovesse verificarsi. Da soli gli inviati delle Iene non riuscirebbero a muoversi senza essere notati.

Quasi ogni bar, ogni piazzale, casa privata è un luogo come un altro per spacciare. Molte delle vedette sono giovanissime, pagate dagli spacciatori per non andare a scuola. Il ruolo della vedetta, spiega l’infiltrato, prosegue anche dopo l’acquisto. Per verificare che l’acquirente non si incontri con la polizia.

Il complice delle Iene vuole mettere a nudo tutte le piazze di spaccio dello Sperone. Comprese quelle più insospettabili: una famiglia composta da quasi 3 generazioni di pusher, con un bambino di 1 anno seduto alla tavola dalla quale viene smerciata la droga.