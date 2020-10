Giovedì 8 ottobre, in diretta dalle 21.25 su Rete 4 , va in onda una nuova puntata di Dritto e rovescio.

Paolo Del Debbio si occupa della malagestione dell’erogazione della cassa integrazione ai lavoratori che attendono ancora gli arretrati. Successivamente affronta il tema dell’introduzione nel Sistema Sanitario Nazionale delle terapie ormonali gratuite per chi desidera intraprendere il percorso per il cambio di sesso. E della Legge Zan contro l’omotransfobia. Tra gli ospiti della puntata il giornalista Vittorio Feltri.

Dritto e Rovescio diretta 8 ottobre, temi, ospiti

Paolo Del Debbio entra in studio indossando la mascherina e spiega che tutti i dipendenti sono stati sottoposti al test sierologico, risultando negativi. Invita il pubblico ad indossare costantemente la mascherina per evitare che il nostro Paese affronti un altro lockdown.

Il conduttore, nel servizio di copertina, ha incontrato gli ambulanti di un mercato milanese. I venditori lamentano che riescono ad incassare pochissimo denaro in quanto la gente non spende. Successivamente si sposta in alcuni quartieri periferici di Milano per visitare delle case popolari. La maggior parte di esse sono in condizioni fatiscenti. Sono colmi di muffa, hanno muri anneriti o scrostati, gli ascensori sono rotti da tempo. Inoltre ad alcune persone piove addirittura in casa. In realtà Paolo Del Debbio doveva andare in un altro luogo, ma quando hanno saputo del suo arrivo, hanno aggiustato un ascensore.

Entra in studio Vittorio Feltri. Il giornalista ha riscoperto la passione per la musica, in particolare per il pianoforte. Studiò lo strumento da ragazzo. E quando era giovane arrotondava suonando nei pianobar. Del Debbio affronta con lui il caso di Tridico, che si rifiuta di rilasciare interviste. Il Presidente dell’INPS, indicato dal Movimento 5 Stelle, si è fatto raddoppiare lo stipendio. Il mondo della politica ha difeso la sua amministrazione dell’emergenza nonostante ci siano ancora ritardi nell’erogazione della cassa integrazione.

Dritto e Rovescio le cartelle esattoriali, le pensioni

Il tema successivo verte sulle cartelle esattoriali. Feltri spiega “Le cartelle esattoriali non rappresentano un problema. Chi non ha guadagnato, ovviamente non paga le tasse. Se uno non ha denunciato nulla, non paga nulla. Io lo scorso anno ho lavorato come sempre e pagherò la mia percentuale.”

Altro argomento affrontato da Del Debbio sono le pensioni. Molti anziani devono ricorrere al Caritas per avere degli alimenti. Infatti le pensioni sono talmente basse che non riescono a far fronte a tutte le spese. Feltri propone il suo rimedio: ” Bisognerebbe aumentare le pensioni ed evitare di dare quattrini a persone che oziano sul divano. E che non trovano un lavoro perché non sanno fare alcun mestiere”.

Feltri su reddito di cittadinanza e processo a Salvini

Il conduttore affronta anche il tema del reddito di cittadinanza, che si è rivelato un vero e proprio flop. Non solo non ha garantito un posto di lavoro ai richiedenti (Solo 196 mila occupati su 3 milioni). Ma è stato concesso a molte persone che non ne avevano diritto, come ad esempio una signora di 40anni intestataria di una società che commercia automobili di lusso. E che è proprietaria di molti veicoli costosi.

Alcuni percettori del reddito di cittadinanza, in collegamento da Napoli, si difendono dalle accuse di Feltri. Per loro il sussidio è indispensabile per portare avanti la famiglia.

A Feltri poi viene chiesta un’ opinione sul processo a Salvini. Dopo aver criticato una parte della politica che ha criminalizzato il Leader della Lega, aggiunge che Salvini ha comunque compiuto degli errori. Ma è favorevole al suo proscioglimento. “Consiglierei a Salvini di dare una linea più decisa al partito e di spiegare i motivi per cui ha assunto alcune decisioni; che hanno danneggiato soprattutto sé stesso. Devo fare un elogio alla Meloni perché ha dimostrato di essere una persona seria e capace. La dimostrazione è il suo partito che dal 2% ha raggiunto il 15%.” Sostiene l’ospite di Del Debbio. L’intervista si conclude con la passione di Feltri per gli animali.