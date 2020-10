X Factor 2020, 8 ottobre, Bootcamp, esibizioni, concorrenti, squadre

Questa sera, 8 ottobre, alle ore 21,15 su Sky uno va in onda la prima puntata dei bootcamp di X Factor 2020. Il talent show condotto da Alessandro Cattelan è giunto alla sua quattordicesima edizione. In giuria ritorni e nuovi arrivi: Mika, Manuel Agnelli, Emma ed Hell Raton.

Inizia il programma. Alessandro incontra Emma per comunicarle la sua squadra: gli Under uomini. La giudice è felicissima: “Ok vado a piangere in un angolo” – afferma simpaticamente.

È poi il turno di Mika che scopre che dovrà guidare gli Over. Ad Hell Raton vengono affidate le Under donna, a Manuel i Gruppi.

Ora ai giudici tocca un gravoso compito, selezionare ulteriormente i concorrenti. Da 12 dovranno diventare 5, che passeranno agli Home visit. Il primo è Hell Raton che incontra le sue Under donna.

Sale sul palco Elisa (Casa di lego) che canta “Fragile” di Sting. Hell Raton è perplesso, stavolta la giovane cantante non l’ha convinto fino in fondo. Dopo un confronto con lei decide però di darle una sedia.

Cecilia canta “I want you back” dei Jackson Five. Mika critica la sua scelta del pezzo e trova che la ragazza non possieda groove. Anche Hell Raton non apprezza perché ritiene la performance poco moderna. “Ho paura che il pezzo da novanta tu te lo sia già giocato” – le dice, prima di congedarla.

Adelaide canta “America” di Gianna Nannini. “Tu lo sai cosa hai portato? Sei sicura? Questo è stato un pezzo di rottura, un inno di ribellione e trasgressione. Lo voglio vedere nell’attitudine perché se no non mi arrivi. Hai fatto una bella versione ma da karaoke” – commenta Manuelito, che saluta anche lei.

Ale canta un suo inedito “Cielo aperto”, un brano che parla di immigrazione, di persone che partono per cercare una vita migliore ma non hanno una meta precisa e non sanno se ce la faranno, se arriveranno. “Hai un’identità, dei tratti caratteristici che ti rendono riconoscibile” – dice il giudice e la fa accomodare.

Mara è agitatissima, vive una seconda maturità, ma quando canta “Stay” si trasforma. “Cerco tanta determinazione, tu sei determinata? Quanto?” – le domanda Manuelito, prima di darle una sedia.

Rossella canta “Whatever it takes”, ma non stupisce e non convince. Hell Raton non percepisce sincerità, l’esibizione non è sufficiente a conquistare una sedia.

Bea canta “Idontwannabeyouanymore” con grande dolcezza e sicurezza. Emma e Manuel si emozionano. Hell Raton è stupito e le fa una promessa: “Comunque vada io vorrò sentire comunque i tuoi brani”. Bea conquista una sedia.

Sara canta “Scarabocchi”. Manuel trova che il brano che ha scelto sia troppo difficile, Manuelito invece apprezza e le dà una sedia.

CmqMartina canta “Dio, come ti amo” di Modugno, ma riarrangiata. Il tentativo è rischioso, il brano è un grande classico. Manuel non apprezza la sua interpretazione: “È oltraggioso”; Emma la trova invece molto forte. Hell Raton è conquistato: “Sei l’esempio di quello che voglio vedere tra i concorrenti di X Factor”. Il giudice propone uno switch con Mara.

Daria canta “Where is my love” e fa innamorare Mika, che la vede già in finale. “Sei fortissima, mi colpisci al cuore” – le dice Manuelito, che fa uno switch con Sara.

Meezy canta “I love you” con il suo particolarissimo timbro vocale. Nonostante la sua bravura, Hell Raton non può però darle una sedia perché non se la sente di fare lo switch.

Mydrama canta la sua poetica versione di “I hate you, I love you”. Manuelito si commuove: “Indiscutibile che sei forte e che puoi sposare i mondi che piacciono a me. Potremmo andare insieme mano nella mano. Palese che ti devo dare una sedia”. Propone lo switch con Bea.