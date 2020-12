Torna l’appuntamento con Le Iene Show questa sera, giovedì 10 dicembre 2020, alle 21.20 su Italia 1. Conduce la puntata il trio al femminile composto da Roberta Rei, Veronica Ruggeri e Nina Palmieri.

Previsto un focus speciale sulla cosiddetta “generazione Covid”, composta da giovani che si sono laureati poco prima o durante la pandemia da Covid. Neolaureati che, purtroppo, non riescono a introdursi nel mondo del lavoro, dato che le aziende di ogni settore produttivo non possono permettersi di assumere nuovi dipendenti.

Seguono gli ultimi aggiornamenti sul caso di Willy Monteiro Duarte, ragazzo di 21 anni picchiato a morte per futili motivi dai fratelli Gabriele e Marco Bianchi, rispettivamente di 24 e 26 anni. In seguito a un bliz dei Carabinieri di Velletri sono stati arrestati sei giovani componenti di un’organizzazione a delinquere finalizzata allo spaccio di droga. I due fratelli Bianchi, presumibilmente, avrebbero avuto un ruolo fondamentale nella gestione del gruppo criminale.

Fra le loro mansioni ci sarebbe stata la riscossione dei debiti, attuata con atti di violenza e pestaggi. Le Iene questa sera vogliono far luce sul sistema criminale che ha portato, infine, alla morte di Willy.

Vi ricordiamo che potete seguire in diretta, o recuperare, tutti i servizi proposti questa sera anche sul sito ufficiale Iene.it e su MediasetPlay.

Le Iene 10 dicembre, la diretta

Il primo servizio torna a parlare della famiglia “alternativa” incontrata durante il lockdown. Tre donne senzatetto di Milano vivevano insieme in una tenda posta sotto un ponte insieme a 9 cani randagi che avevano accolto. Luca, dell’associazione BauVillage, ha raccolto l’appello delle Iene, e ha trovato un’abitazione da ristrutturare per le tre donne e i loro cani.

Oltretutto, l’abitazione sarebbe adatta anche per essere adibita a pensione per cani: il sogno delle tre senzatetto. La casa si trova in Sicilia, e il servizio è stato girato in estate. Le Iene hanno quindi accompagnato la famiglia nel loro viaggio verso la nuova abitazione, e la nuova occupazione. La settimana prossima saranno condivisi aggiornamenti sull’andamento delle vite delle tre donne.

Il servizio seguente è di Luigi Pelazza, che ha indagato su un laboratorio medico che effettua finti tamponi per il Covid negativi. In seguito alle indagini delle Iene, l’agenzia di viaggio che effettua finti tamponi è stata chiusa.