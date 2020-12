L’appuntamento con Le Iene Show torna questa sera, giovedì 17 dicembre 2020, alle 21.20 su Italia 1. Al timone Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma, il trio al maschile del giovedì.

La vittima dello scherzo di questa sera è Francesco Oppini reduce dal GF Vip 5. Oppini ha deciso, sorprendentemente, di lasciare il reality Mediaset. E, dietro le ragioni di questo abbandono inaspettato, potrebbe celarsi proprio lo scherzo architettato dalle Iene Stefano Corti e Alessandro Onnis. A Oppini è stato fatto credere che la Parietti stesse frequentando un ragazzo molto più giovane di lei. Possibile che non abbia retto alla lontananza da sua madre, creduta in balia di un toy-boy?

Dopo, aggiornamenti sulla situazione Covid in Italia e nel mondo. Molti paesi europei, come la Germania, hanno optato per un lockdown natalizio. Intanto, in Svezia la cosiddetta “linea morbida” che lasciava ai cittadini libertà di scelta sull’uso della mascherina e sull’isolamento è stata fallimentare: il sistema sanitario è al collasso. Dunque è possibile che il Governo Italiano, guardando all’Europa, possa optare per un inasprimento delle normative per le festività natalizie?

Infine, un servizio shock sulla giovane napoletana Tiziana Cantone. Vittima di Revenge Porn, la ragazza si sarebbe impiccata 4 anni fa, non reggendo alla pressione mediatica e alle ingiurie ricevute continuamente sui social. Nuove prove e testimonianze, però, metterebbero oggi in dubbio la dinamica dell’accaduto. Fu davvero un suicidio?

Vi ricordiamo che potete seguire in diretta, o recuperare, tutti i servizi proposti questa sera anche sul sito ufficiale Iene.it e su MediasetPlay.

Le Iene 17 dicembre, aggiornamenti Covid, lo scherzo a Francesco Oppini

La puntata inizia condividendo aggiornamenti sulla situazione Covid. I contagi non accennano ad arrestarsi, e il sistema sanitario è tanto appesantito che si teme una probabile terza ondata. Come di consueto nelle ultime 8 settimane, le Iene sono entrate nei reparti dove sono accolti i malati Covid meno gravi; mentre ricevono le cure, o prima che vengano dimessi o spostati in terapia intensiva.

Quindi, va in onda l’incredibile scherzo fatto a Francesco Oppini con la complicità di sua madre: Alba Parietti. Lo scherzo è iniziato prima che Oppini entrasse al GF Vip 5; e probabilmente è stata la causa del ritiro dal reality di Oppini. Le Iene hanno fatto credere al figlio della Parietti che sua madre fosse stata circuita da un toy-boy interessato solo ai suoi soldi. Per il ruolo del nuovo “ragazzo” della Parietti Le Iene hanno chiamato un ex tronista, Sonny Di Meo.

Segue un’intervista al rapper Blind, autore del brano Cuore Nero.