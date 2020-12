Giovedì 17 dicembre, alle 21.25 su Rai 1, va in onda Sanremo giovani, condotta da Amadeus. Ad affiancarlo sul palco del Teatro Casinò l’attore Riccardo Rossi.

Nel corso della serata Amadeus annuncia i nomi dei 26 Big che parteciperanno al Festival di Sanremo 2021. Essi si alterneranno presentando il titolo della loro canzone in gara.

Inoltre i 10 giovani finalisti che competono entrare nella categoria delle nuove proposte, affrontano l’ultimo step della competizione, esibendosi dal vivo con la band. Si tratta di Avincola, Folcast, Gaudiano, Hu, I Desideri, Le Larve, M.e.r.l.o.t., Davide Shorty, WrongOnYou e Greta Zuccoli.

Ma solo 6 cantanti, tra loro, potranno salire sul palco dell’Ariston. A loro si aggiungono altri 2 artisti selezionati dalla Commissione Musicale tra i vincitori di Area Sanremo. A valutare le performance spetta alla giuria composta da Luca Barbarossa, Beatrice Venezi, Morgan e Piero Pelù. Ma il loro voto verrà unito a quello della Commissione Musicale e dei telespettatori.

Tutti i giovani partecipanti sono stati selezionati nel corso delle 5 serate di AmaSanremo, trasmesse in seconda serata su Rai Radio 2 e su Rai 1.

Sanremo giovani 17 dicembre, diretta, assente Morgan

La diretta del 17 dicembre di Sanremo giovani inizia con Amadeus che tenta di entrare nei camerini dei Big in gara. Ma per alimentare la suspense preferiscono non mostrarsi davanti le telecamere.

Successivamente si sposta sul palco del Teatro Casinò di Sanremo per raggiungere Riccardo Rossi. Dopo i ringraziamenti di rito, il conduttore presenta Ema Stokholma che ha seguito le serate di AmaSanremo con Radio 2. Segue il saluto alla giuria formata da Luca Barbarossa, Beatrice Venezi e Piero Pelù. Assente invece Morgan che è stato escluso dalla giuria a seguito di dichiarazioni offensive nei confronti di Amadeus, che è anche il Direttore Artistico del Festival.

Il primo Big che partecipa al Festival di Sanremo 2021 è Francesco Renga. Il titolo del suo brano è Quando trovo te. Secondi Big in gara sono i Comacose che saliranno per la prima volta sul palco dell’Ariston con Fiamme negli occhi. Terzo campione in gara è Gaia, vincitrice dell’ultima edizione di Amici. La sua canzone si intitola Cuore amaro.

Sanremo giovani Folcast, Greta Zuccoli,

Amadeus dà ufficialmente il via alla gara. Il primo ad esibirsi è Folcast con Scopriti. Il tema del brano è la solitudine ma è anche un inno all’indipendenza. Dopo la performance si passa ai voti. Barbarossa dà 10, Venezi 9 e Piero Pelù 9. Totalizza 28 punti. I giudici spiegano che l’interpretazione è quasi perfetta ma in alcuni punti deve metterci più anima.

La seconda artista a salire sul palco é Greta Zuccoli con Ogni cosa sa di te.