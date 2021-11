Le Iene Show diretta 2 novembre: quinta conduttrice Madame, tutti i servizi

Condividi su







Martedì 2 novembre, alle 21.25 su Italia 1, va in onda Le Iene Show con Nicola Savino. Questa settimana il conduttore è affiancato da Madame. La cantautrice prende il posto della campionessa di pallavolo Paola Egonu.

Tra i servizi proposti il “caso Voghera”, la morte di Youns El Boussettaoui e la storia dell’ex compagna del camorrista Carmine Amoruso.

Viene raccontata anche la storia di un uomo che ha scoperto di non essere il padre naturale di colui che credeva fosse il figlio attraverso il test del DNA. La particolarità è che l’ex compagna aveva falsificato i documenti per attribuirgli la paternità.

Vittima dello scherzo è Paola Ferrari.

Le Iene Show, la diretta del 2 novembre

Nella diretta del 2 novembre Nicola Savino accoglie in studio Madame. Insieme lanciano il primo servizio dedicato alle foto ritoccate che vengono poi pubblicati sui Social. Il servizio racconta che il tasso di depressione tra gli adolescenti e i giovani adulti è in costante aumento. Uno dei fattori è rappresentato dai Social Network perché propongono standard di bellezza irraggiungibili.

Per tale ragione la Norvegia ha deciso di introdurre una legge che obbliga gli utenti a rivelare se la foto pubblicata è ritoccata.

Vengono intervistati alcuni influencer come Francesco Chiofalo, Taylor Mega, Giulia Salemi che spiegano quali trucchetti utilizzano per migliorarsi. Per provocazione Le Iene li invitano a pubblicare sui propri profili una foto senza filtri.

Madame racconta, attraverso un monologo, di aver vissuto un periodo buio nel quale aveva poca autostima e pensava di non valere nulla. Grazie al lavoro e alla graduale consapevolezza è riuscita a superarlo.

Le Iene Show, scherzo Paola Ferrari

La vittima dello scherzo è la conduttrice Paola Ferrari. Il figlio Alessandro le chiede un aiuto economico per un progetto musicale perché vuole lanciare un nuovo personaggio. Lei è disposta ad accettare a patto che i brani non contengano frasi volgari o inni alle droghe.

Il ragazzo in questione ha scritto una canzone colma di volgarità ma le frasi incriminate sono inglese. Alla Ferrari però il brano non piace. Tre giorni dopo il figlio le telefona per esortarla a raggiungerlo immediatamente nella sala di registrazione. In sua compagnia però c’è un uomo che quasi la minaccia. Per tale ragione la Ferrari chiama la Polizia.

La conduttrice dopo aver avvisato il marito, complice delle Iene, arriva da Alessandro. Una volta arrivata lì scopre che la Ferrari è obbligata ad apparire nel videoclip in costume del brano ma lei si rifiuta. Nel frattempo i finti poliziotti trovano nello studio del figlio dei panetti di droga e di cocaina. Paola Ferrari è molto adirata e si scaglia contro il figlio per la sua superficialità. Fortunatamente per lei si tratta di uno scherzo de Le Iene.

Le Iene Show, l’ex compagna di un camorrista

Roberta Rei intervista l’ex compagna di un camorrista, Carmine Amoruso. Non può mostrare il suo volto ed il nome di fantasia scelto è Lena. La donna racconta che da quando lo ha denunciato, non si sente protetta dello Stato.

I due si sono conosciuti nel 2018. Lei aveva 21 anni e lui 25. All’inizio non sapeva che lui era un esponente di un clan camorristico. Era inoltre molto geloso e possessivo nei suoi confronti.

Quando il compagno finisce in carcere ma decide di collaborare con la Giustizia, entrambi entrano nel Programma Protezione Testimoni. Nel frattempo nascono i loro due figli. Tutto cambia quando lui decide di abbandonare il programma per creare un proprio clan ed impadronirsi del territorio.

Di conseguenza a Lena e ai figli è stato revocato il Programma. Lena è terrorizzata in quanto si sente minacciata dal clan dell’ ex compagno ma anche di altri due rivali.

Il Green Pass ma con il Covid

Le Iene intervistano una signora che è risultata positiva al Covid è attualmente in isolamento. La particolarità è il suo Green Pass è ancora valido mentre la normativa ne obbligherebbe la revoca. Ma lei non è un caso isolato. Le Iene hanno intervistato anche altre persone che hanno il Covid ma il loro certificato è valido.

