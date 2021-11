Stasera in tv mercoledì 3 novembre 2021 – Tutti i programmi in onda

Condividi su







Stasera in tv mercoledì 3 novembre 2021. Su Raitre, l’attualità con Chi l’ha visto? condotto da Federica Sciarelli. Su La7, l’attualità con Non è L’Arena condotto da Massimo Giletti.

Stasera in tv mercoledì 3 novembre 2021, Rai

Su Raidue, alle 21.20, la fiction Il cacciatore 3. Anche stasera due episodi: il primo s’intitola, Ciao nemico. Saverio (Francesco Montanari) e Nicola Calipari scoprono tracce del latitante Pasquale Cuntrera a Fuengirola. I due magistrati partono subito per la Spagna e così Saverio ritrova dopo tanto tempo questa libertà che in Sicilia ormai non gli è più concessa. A seguire, il secondo episodio, Aspetta. Saverio e la sua squadra intercettano una conversazione grazie alla quale scoprono che Bernardo Provenzano dovrà essere operato d’urgenza. E’ l’occasione perfetta per compiere un arresto storico.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? Nuovo appuntamento con il programma, condotto da Federica Sciarelli, che si occupa dei casi di scomparsa e misteri irrisolti. Si torna, tra l’altro, sul caso di Cristina Golinucci, che aveva 21 anni quando nel 1992 sparì dalla sua casa di Cesena: quel giorno aveva appuntamento con il suo padre spirituale.

Su Rai 5, alle 21.15, il programma musicale Muti prova Aida. Riccardo Muti guida il pubblico alla scoperta dei retroscena dell’Aida di Giuseppe Verdi. Stasera le prime due puntate (ne sono previste otto), durante le quali il maestro indaga sui temi e i momenti chiave del dramma verdiano.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona Bianca. Uscire dal governo, come pare suggerirgli l’alleata Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia, oppure restare nell’esecutivo? Il dibattito sulle prossime mosse del leader della Lega Matteo Salvini è uno dei punti caldi della scaletta proposta questa sera da Giuseppe Brindisi ai suoi ospiti e ai telespettatori.

Su Canale 5, alle 21.20, la prima puntata della fiction Storia di una famiglia perbene. Bari, 1985: Maria, figlia dell’onesto pescatore Antonio De Santis (Giuseppe Zeno) e di Teresa (Simona Cavallari), ha frequentato fin da bambina Michele Straziota, figlio minore di una famiglia malavitosa. I due giovani si vogliono bene al punto da sfidare i rispettivi genitori e fuggire.

Su Italia 1, alle 21.20, il comedy show Honolulu. Ultimo appuntamento con lo show di Fatima Trotta e Francesco Mandelli, affiancati dai PanPers. Tra i comici sul palco ci sono anche Andrea Di Marco e Alessandro Bianchi, due ex membri dei Cavalli Marci, il gruppo comico genovese di cui facevano parte anche Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Non è L’Arena. Nello studio di Massimo Giletti, tra scoop, faccia a faccia e invettive polemiche, l’attualità viene passata in rassegna con uno stile inconfondibile. Riflettori puntati sulle polemiche sul Green Pass e sulle tensioni nel centrodestra.

Su Tv8, alle 21.30, il talent X Factor. Prima di approdare a questo talent al posto di Alessandro Cattelan, Ludovico Tersigni ha recitato in film, serie web e tv. Stasera lo vediamo condurre il primo live.

Su Nove, alle 21.25, il talk show Accordi & Disaccordi. Nuovo appuntamento con il talk condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi. Due ospiti sono pronti a confrontarsi con i conduttori sui temi più delicati e controversi del momento come l’utilizzo del Green Pass sui luoghi di lavoro.

Su Real Time, alle 21.25, il reality Beauty Bus. Chi vuole rifarsi il look e non teme uno stile troppo eccentrico, può affidarsi senza indugi alle mani di Federico Fashion Style. Il famoso hair stylist gira l’Italia con il suo bus trasformato in salone, pronto ad accontentare tutte.

I film di questa sera mercoledì 3 novembre 2021

Su Raiuno, alle 21.25, il film drammatico del 2018, di David Lowery, Old Man & The Gun, con Robert Redford, Sissy Spacek, Casey Affleck. La storia vera di Forrest Tucker (Robert Redford), un criminale davvero fuori dal comune: nel corso della sua lunga “carriera” infatti non solo ha svaligiato decine di banche senza mai usare un’arma, ma è riuscito a evadere di prigione ben 17 volte, l’ultima delle quali a 70 anni suonati.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 2010, di Martin Scorsese, Shutter Island, con Leonardo DiCaprio. L’agente Teddy Daniels deve ritrovare una paziente scomparsa dall’ospedale psichiatrico di Shutter Island. Ma un uragano si abbatte sull’isola, complicando la situazione.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1975, di Luciano Salce, L’anatra all’arancia, con Ugo Tognazzi, Monica Vitti. Lisa e Livio, coniugi in crisi, si confessano le reciproche scappatelle. Quando lei accetta la corte di un giovane e ricco straniero, il marito prima decide di vendicarsi, poi…

Stasera in tv mercoledì 3 novembre 2021, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2013, di Sidney Sibilia, Smetto quando voglio, con Edoardo Leo. Il ricercatore Pietro Zinni perde il posto di lavoro a causa dei tagli all’università. Per sopravvivere decide di formare una banda criminale, reclutando alcuni ex colleghi.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film biografico del 2016, di Philippe Falardeau, The Bleeder – La storia del vero Rocky Balboa, con Liev Schreiber. La storia del pugile Chuck Wepner: nel 1975 si ritrovò a sfidare il grande Muhammad Alì per il titolo mondiale dei pesi massimi. Riuscì a resistere per ben 15 round.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 1995, di Chris Noonan, Babe – Maialino coraggioso. Il maialino Babe viene allevato in una fattoria da Fly e Rex, una coppia di cani pastore, e impara ad accudire benissimo le pecore. Riuscirà così ad evitare una brutta fine.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di spionaggio del 2015, di Christopher McQuarrie, Mission: impossible – Rogue nation, con Tom Cruise. La Cia ha chiuso la divisione di Ethan Hunt. Seppur ricercati, l’agente e il suo team cercano di sgominare il “sindacato”, l’organizzazione terroristica responsabile delle loro sventure.

Condividi su