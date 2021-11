Il Collegio 6 diretta puntata del 2 novembre: i primi colpi di scena

Condividi su







Il Collegio 6 seconda puntata: manca poco all’inizio della nuova edizione reality show dedicato ai ragazzi in onda in prima serata su Rai 2 martedì 2 novembre. I ragazzi dovranno gestire la lontananza da casa ed abituarsi alle rigide regole della scuola.

Il Collegio 6 seconda puntata: i protagonisti

Siamo giunti al secondo appuntamento del reality show targato Rai 2 dedicato ai ragazze e che ha come voce narrante quella di Giancarlo Magalli. Il cast della nuova edizione del format tv è formato da:

Sveva Accorrà (14, Monza) che ha deciso di lasciare la scuola già alla prima puntata; Federica Cangiano (14, Napoli);Simone Casadei (16, Coriano – Rn); Gaia Cascino (16, Roma); Elisa Cimbaro (14, Tarvisio – Ud); Valentina Comelli (15, Zone – Bs); Giovanni Junior D’Ambrosio (15, Napoli); Maria Sofia Pia Federico (16, Valmontone – Roma);

Raffaele Fiorella (15, Barletta – Bt); Beatrice Genco (14, Paderno Dugnano – Mi); Alessandro Giglio (15, Torino); Edoardo Lo Faso (16, Catania);Sara Masserini (16, Colzate – Bg); Davide Maroni (16, Nova Milanese – Mb); Rebecca Parziale (14, Genova); Anastasia Podeschi (16, Santarcangelo Di Romagna – Rn); Filippo Romano (14, Scandicci – Fi); Vincenzo Rubino (16, Bari); Cristiano Karol Russo (15, S. Pietro Vernotico – Br); Lorenzo Sena (14, Viareggio – Lu).

Il Collegio 6 seconda puntata diretta: settimana difficile per i collegiali

Alle 21,25 puntuale come sempre prende il via la seconda puntata de Il Collegio 6. La voce narrante di Giancarlo Magalli ci porta alla scoperta dei principali fatti e avvenimenti accaduto durante la prima settimana di permanenza degli studenti-ospiti.

Si fa un recap degli fatti salienti avvenuti nella scorsa puntata: l’arrivo dei collegiali, le prime defezioni, i primi amori. Ed anche le prime marachelle e punizioni. 4 ragazzi sono davanti al cospetto del preside per aver sottratto e nascosto i telefonini.

Il preside dà loro una possibilità. I ragazzi hanno davvero rischiato grosso. I collegiali scaricano la tensione riunendosi in camerata. Tra Filippo e Sara c’è già un gran feeling: ma i dubbi possono arrivare in fretta. Sara fa dietro front.

Sara dichiara di essere una secchione e ama esserlo. Non ama far copiare. Insomma una figlia perfetta. La ragazza c’ha pensato bene e non ha avuto remore nel troncare sin da subito Filippo. Per loro ci sarà solo una bella e solida amicizia.

I ragazzi hanno sfondato uno dei letti della camerata. La cosa può essere piuttosto grave. La sorvegliante scopre il letto rotto. Nessuno ha il coraggio di dire le cose. Un caso tutto da risolvere: inizia così la nuova settimana. Il preside convoca tutti gli studenti per venire a capo della situazione.

Si appura che a sfondare il letto sono stati i maschi. Per loro la prima punizione: chiamate sospese per tutta la settimana per loro.

Il Collegio 6: arriva una nuova collegiale

Arriva Matilde dalla provincia di Piacenza. La ragazza si presenta a tutti, la cosa più importante per lei è la socialità, far festa e divertirsi. Al Collegio vorrebbe portare festa e divertimento. Proprio in linea con lo spirito della scuola. La nuova arrivata promette bene.

I ragazzi confidano nel suo ingresso. Le ragazze hanno qualche perplessità. Prima lezione della settimana con la professoressa Petolicchio. Inizia l’osservazione scientifica del corpo umano. Nel frattempo Matilde si confronta con la domanda di ammissione ed il test di ingresso, che coinvolge anche i suoi genitori.

I ragazzi creano molti problemi durante la lezione di Scienze. La situazione degenera e la professoressa Petolicchio perde la pazienza. Cascino è interrogata ed è chiamata rinvenire nello scheletro le varie componenti. Nel frattempo Matilde si confronta con il corpo docenti, che approvano la sua candidatura.

La confessione di Alessandro spiazza la Petolicchio

Alessandro ammette di avere dei problemi con la rabbia. La professoressa gli consiglia di confidarsi con un amico. In passato il ragazzo è stato molto deluso. Il suo migliore amico è venuto a mancare. Alessandro ha fatto un primo passo. E la professoressa chiede agli altri ragazzi di dare una mano al compagno.

La Petolicchio non chiederà provvedimenti. La professoressa è rimasta molto colpita dalla confessione del giovane studente. Le lezioni proseguono con il professor Maggi. Gaia Cascino presta la classe alla nuove arrivata. Si parla di cantautori, le loro canzoni sono delle vere e proprie poesie.

Dalla, De Gregori, Guccini, De André, Battisti: sono loro i più rappresentativi cantautori-poeti che rappresentano gli anni Settanta. Cristiano Karol stupisce tutti dicendo di var già programmato nei dettagli il giorno del suo funerale.

La paura di soffrire: questo è il tema del giorno della lezione d’Italiano. Sorprende vedere il fatto che molti di questi nuovi collegiali nonostante la loro età abbiano già vissuto dei drammi profondi. La prima lezione per Matilda non è andata nel migliore dei modi.

Il Collegio 6: taglio di capelli per Matilde, lezione di musica

Come di consueto arriva il momento del taglio dei capelli: primo trauma per Matilde, che dopo le prime rimostrane e lacrime afferma: “Tanto sono bella, che ci posso fare“. La lezione di musica è incentrata su Umberto Tozzi. I ragazzi cercano di entrare nella parte interpretativa del brano ‘Ti Amo’.

Dopo aver avuto una cena movimentata, i ragazzi hanno la possibilità di vedere la prima puntata di Discoring. Si aprono le danze, ed il divertimento ed i balli prendono il sopravvento. Filippo si lamenta con il suo compagno di stanza per le parole di Sara. Non è facile accettare di essere stati lasciati.

Con la professoressa d’inglese si parla del passato dei collegiali. Nonostante i ricordi per loro sono freschi ed emozionanti, gli alunni hanno in serbo delle sorprese. Stare in classe diventa sempre più difficile e la voglia di fuggire inizia a farsi sentire.

Condividi su