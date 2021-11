Le Iene diretta 23 novembre: Lodovica Comello nuova conduttrice, scherzo a Sonia Bruganelli

Condividi su

Le Iene torna con un nuovo appuntamento il 23 novembre a partire dalle 21.25 su Italia 1. Ad affiancare questa settimana Nicola Savino sarà una iena speciale, ovvero Lodovica Comello. Tra gli scherzi di puntata quello a Sonia Bruganelli.

Le Iene diretta 23 novembre: anticipazioni

Nuovo appuntamento con il programma targato Mediaset, che questa sera registra un nuovo cambio di conduttrice al fianco di Nicola Savino. L’attrice Lodovica Comello è la co-conduttrice de Le Iene 23 novembre. Nei giorni scorsi la presentatrice ha raccontato che per lei sarà una bellissima nuova esperienza e responsabilità indossare l’abito nero e bianco.

Sonia Bruganelli sarà vittima di uno scherzo organizzato dall’inviato Stefano Corti, che si è messo d’accordo con il figlio dell’opinionista del Grande Fratello Vip 6 e di Paolo Bonolis. Davide ha fatto credere che Sonia ha promesso ad alcune ragazze di entrare ad Avanti un altro.

Le Iene diretta 23 novembre: scherzo a Awed

Alle 21.20 prende il via in prima visione assoluta la nuova puntata de Le Iene. Lodovica Comella co-conduttrice dice di aver visto sempre le puntate del programma. Si inizia con un servizio su Simone Pacello in arte Awed. Quasi due milioni di followers su Instagram.

Due di questi sono davvero molto particolari. E Le Iene hanno messo a dura prova questa amicizia. I tre amici vengono invitati sul Lago di Como. L’ex vincitore de L’Isola dei Famosi non sembra partecipare molto alle chiacchiere durante il viaggio.

Nella hall dell’albergo Awed fa delle foto con dei fan. Ed è proprio quello l’inizio dell’incubo. Il gruppo si sposta all’isola dei pescatori per la cena. A rovinare la cena un individuo che si piazza davanti al loro tavolo e li guarda con insistenza.

L’energumeno va da loro per portare i saluti del Merlo (una vecchia conoscenza). Awed scopre che anche i ragazzi de il Merlo sono nella stessa isola. E a complicare le cose un forte temporale. Al ritorno all’hotel Awed trova il Merlo davanti alla sua stanza.

Uno dei suoi amici aveva promesso a il Merlo che Awed avrebbe fatto un video insieme a lui. L’ex vincitore de L’Isola dei Famosi si presta, ma poi litiga con i suoi amici. Poi rimuove la storia su Instagram. Durante la notte si crea una rissa fuori la porta della stanza di albergo, ma Awed non si muove.

Mentre il gruppo si reca in ospedale, Le Iene sorprendono Awed e rivelano dello scherzo.

Roberta Rei tratta il caso di Peng Shuai

Un caso internazionale quello della tennista Peng Shuai che dopo aver denunciato degli abusi da parte di una personalità cinese misteriosamente scomparsa. L’inviata de Le Iene è stata contattata da una persona che sembra avere delle informazioni importanti.

In Cina i social sono bloccate. Tutto è controllato dal governo. Ma come accade sempre in questi casi si cerca in tutti i modi di raggirare la censura. Nelle ultime settimane la tennista è sorprendentemente riapparsa pubblicamente. Ma tutto questo non convince.

Peng Shuai è l’ultima di una lunga serie di donne che sono misteriosamente scomparse dopo aver denunciato molestie. Il movimento MeToo cinese non sarà imbavagliato.

Le Iene diretta 23 novembre: scherzo a Sonia Bruganelli

Sonia ha una società di produzione televisiva e al suo collaboratore arriva una telefonata di una ragazza che dice che il figlio di Sonia e Paolo Bonolis li ha truffati, promettendole che la madre l’avrebbe fatta entrare a Avanti un altro. Le Iene fanno quindi credere che alla base della scelta delle due ragazze ci sarebbe stato un pagamento fatto nelle mani di Davide.

Le due ragazze argomentano animatamente con Sonia. La Bruganelli è sconvolta dopo aver visto le foto di Davide insieme a queste due ragazze in un locale di Milano. Sonia non può credere che il figlio alla prima tempesta ormonale abbia completamente perso la testa.

Sonia si ritrova a tu per tu con il figlio, durante un casting. Ma poi scopre che in camera da letto c’è un’atra ragazza in mutande e reggiseno. Insomma tutto sembra tranne che un vero casting. Sonia fuori controllo. La manger ne ha per tutti: soubrette, aspiranti tali, e soprattutto per il figlio.

Arriva una nuova ragazza per il casting. Ma la situazione sembra degenerare. Prima che accada Le Iene svelano a Sonia che si tratta di uno scherzo.