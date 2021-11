Grande Fratello Vip 6 finale: il reality si allunga. Chi lascia e chi rimane?

Condividi su

Grande Fratello Vip 6 finale. A svelare quando si concluderà la sesta edizione del reality show di Canale 5 ci ha pensato Giancarlo Scheri, che ha dato alcune anticipazioni circa la fine di questa nuova edizione del popolare programma condotto da Alfonso Signorini.

Grande Fratello Vip 6 finale: l’annuncio Mediaset

Il reality show di Canale 5 ha preso il via lo scorso settembre e per i concorrenti in gioco si profila un prolungamento straordinario della loro permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia. Il Grande Fratello Vip 6 condotto da Alfonso Signorini infatti si concluderà nel marzo del 2022.

Indicazione questa, che è stata annunciata dal direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri: “GFVip sarà in onda fino a marzo 2022”. H proseguito con: “Grazie agli ottimi risultati ottenuti, la sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini si allungherà diventando così l’edizione più lunga di sempre“.

Quindi ha aggiunto: “Grande merito di questo successo va alla conduzione di Alfonso Signorini, il cui stile detta il ritmo delle serate regalando al pubblico leggerezza, emozioni, divertimento e ironia”.

Grande Fratello Vip 6 finale: le parole di Leonardo Pasquinelli, Ceo di Endemol Shine Italy

“Anche quest’anno si allunga l’avventura di Grande Fratello Vip. A distanza di pochi mesi dall’ultima edizione straordinaria, GF Vip sta dimostrando ancora una volta la sua forza” ha detto Leonardo Pasquinelli. Successivamente ha commentato gli ottimi risultati nel doppio appuntamento settimanale, a testimonianza del gradimento e dell’affetto da parte del pubblico.

Un impegno produttivo quello del Grande Fratello Vip fatto con passione e professionalità. I suoi ringraziamenti poi vanno al team di lavoro, come la squadra di autori capitanata da Andrea Palazzo, alla produzione guidata da Alessio De Luca.

Ed ancora alla curatrice Alessia Ciolfi, al team della regia con Alessio Pollacci e Marco Fuortes. Ma un grazie speciale è fatto anche a Mediaset per continuare a credere nel loro format e soprattutto ad Alfonso Signorini, che sta tracciando una nuova pagina della storia di questo programma.

GF Vip: il prolungamento della quinta edizione

Anche l’edizione 2020 è stata allungata fino al 2021. Un prolungamento fatto in considerazione della passione che i telespettatori hanno dimostrato nei confronti dei concorrenti. Tra i più amati di quella edizione Tommaso Zorzi, Stefania Orlando, Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli, Dayane Mello, Elisabetta Gregoraci.

In quella occasione Canale 5 aveva deciso di allungare ancora di più la permanenza dei concorrenti nella Casa di Cinecittà. In molti, però, avevano trovato eccessivo un prolungamento di ben 167 giorni. Anche gli stessi gieffini furono chiamati a decidere se proseguire o concludere la loro permanenza nel giorno in cui inizialmente doveva esserci la finale.

I buoni risultati ottenuti dagli ascolti hanno indotto il management Mediaset ad optare per un allungamento della messa in onda del Grande Fratello Vip 6. La scelta di fissare la finale a marzo ha portato anche a dei cambiamenti riguardo le new entry.

Il prossimo mese di dicembre, gli inquilini della Casa di Cinecittà accoglieranno nuovi gieffini, che si uniranno a quelli già in gioco. Qualcuno potrebbe anche decidere di lasciare la trasmissione di fronte all’allungamento.

Chi abbandona e chi rimane? I pronostici

Alla luce delle novità emerse negli ultimi giorni, quali concorrenti potrebbero rimanere e chi invece deciderà di non proseguire l’avventura all’interno della casa oltre dicembre? Stando a ciò che è già emerso dai racconti e dai commenti dei gieffini proviamo a stilare un pronostico.

A Grande Fratello Vip 6 potrebbero non partecipare Francesca Cipriani, che ha già lamentato una certa insofferenza dovuta alla lontananza dei suoi affetti più cari. Preferendo uscire a dicembre, prima data per la finale. Lo stesso potrebbe accadere per Carmen Russo, che potrebbe desiderare passare il Natale insieme a marito e figlia.

Stesso discorso potrebbe valere per Manila Nazzaro e Miriana Trevisan. Tra le conferme invece ci potrebbe essere Solei Sorgé, che potrebbe voler rimanere ancora nella casa e puntare dritta alla finale. Ed insieme a lei potrebbe rimanere anche Alex Belli, con cui ha sviluppato una bella chimica.