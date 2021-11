Matrimonio a prima vista Italia 7 diretta 23 novembre: l’evoluzione delle coppie mesi dopo la scelta finale

Condividi su

Martedì 23 novembre, dalle 21.25 su Real Time, va in onda Matrimonio a prima vista Italia 7…E poi.

Gli esperti Mario Abis, Nada Loffredi e Andrea Favaretto intervistano le coppie qualche tempo dopo il termine dell’esperimento sociale per scoprire quali hanno deciso di separarsi definitivamente.

Le coppie che hanno preso parte a questa edizione sono Martina e Davide, Jessica e Sergio, Dalila e Manuel.

Matrimonio a prima vista Italia 7 e poi, diretta 23 novembre, Davide e Martina

La diretta del 23 novembre di Matrimonio a prima vista Italia 7, dal sottotitolo “e poi” inizia con un breve riassunto su quanto accaduto ai protagonisti nella scelta finale. Nella scorsa puntata infatti Sergio e Jessica sono stati gli unici ad aver deciso di rimanere insieme. Le altre due coppie invece hanno preferito separarsi.

Gli esperti ora vogliono comprendere come si sono evolute le tre coppie mesi dopo la loro scelta finale. Il primo ad entrare nello studio del team di esperti è Davide mentre Martina ascolta ciò che accade in auto. Davide racconta che non si sono più visti dalla scelta ma hanno continuato a scriversi fino ad un mese e mezzo prima di questo incontro. Martina l’ha invitato al compleanno di una sua amica ma lui ha declinato l’invito.

La ragazza li raggiunge in studio e spiega di aver compreso grazie a questa esperienza quali sono i suoi limiti. Se inizialmente era predisposta a riprovarci dopo l’acerba separazione, ha deciso di rimanere single. Non si sente pronta ad una nuova relazione. Entrambi si erano illusi che potesse funzionare ma tutti e due nel corso avevano assunto atteggiamenti ambigui.

Davide e Martina bisticciano ripetutamente in quanto Davide l’accusa di ipocrisia.

Matrimonio a prima vista Italia 7, Manuel e Dalila

Manuel raggiunge gli esperti mentre Dalila attende in macchina. Il protagonista racconta che dalla scelta finale non si sono più sentiti e non l’ha più cercata. Si sono incontrati casualmente una volta a Frascati. Spiega che Dalila è una ragazza molto fragile e crede che la loro relazione non poteva funzionare perché Dalila forse non era pronta per il matrimonio.

Quando Dalila li raggiunge, Manuel incalza spiegando che con lei ha avuto problemi di comunicazione perché lei non lascerebbe spazio agli altri. Hanno incontrato anche alcune difficoltà per quanto concerne l’intimità. Nonostante tutto Manuel rifarebbe questo percorso. I genitori di Manuel in un filmato raccontano che il figlio “si butta a capofitto nelle relazioni” mentre le loro partner volevano sempre procedere per gradi.